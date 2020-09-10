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Масковий аферист у Києві "нагрів руки" на пів мільйона

Четвер, 10 вересня 2020, 12:48

Правоохоронці повідомили про підозру аферисту, який "заробив" 500 тисяч гривень на фіктивному продажу медичних масок.

Джерело: прокуратура Києва

Деталі: За даними слідства 34-річний чоловік у лютому 2020 року, на початку епідемії коронавірусу під виглядом продажу захисних медичних масок придбав товариство та оформив його на підставну особу.

Після цього чоловік розмістив на популярних інтернет-сайтах оголошення про продаж захисних медичних масок, яких фактично не мав у наявності, зазначивши, що розрахунки за товар здійснюються виключно шляхом проведення безготівкових банківських операцій.

Потерпілі перераховували грошові кошти на рахунок фіктивного підприємства, однак товар їм не відправлявся, контактні телефони вимикались, електронні поштові скриньки видалялись.

Внаслідок указаних неправомірних дій він завдав збитків 12 організаціям та 8 громадянам на загальну суму майже 500 тис. гривень.

Серед постраждалих - дві благодійні організації та два державних медичних заклади, які здійснюють лікування та реабілітацію людей та виконують надважливу соціальну функцію під час боротьби з пандемією "COVID-19".

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Українська правда
Теми: Київпрокуратура


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