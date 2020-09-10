Масочный аферист в Киеве "нагрел руки" на полмиллиона

Правоохранители сообщили о подозрении аферисту, который "заработал" 500 000 гривен на фиктивной продаже медицинских масок.

Источник: прокуратура Киева

Детали: По данным следствия 34-летний мужчина в феврале 2020 года, в начале эпидемии коронавируса под видом продажи защитных медицинских масок приобрел общество и оформил его на подставное лицо.

После этого мужчина разместил на популярных интернет-сайтах объявления о продаже защитных медицинских масок, которых фактически не имел в наличии, отметив, что расчеты за товар осуществляются исключительно путем проведения безналичных банковских операций.

Пострадавшие перечисляли денежные средства на счет фиктивного предприятия, однако товар им не отправлялся, контактные телефоны выключались, электронные почтовые ящики удалялись.

Вследствие указанных неправомерных действий он нанес ущерб 12 организациям и 8 гражданам на общую сумму почти 500 тыс. гривен.

Среди пострадавших - две благотворительные организации и два государственных медицинских учреждения, которые осуществляют лечение и реабилитацию людей и выполняют важнейшую социальную функцию во время борьбы с пандемией "COVID-19".

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.