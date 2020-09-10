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Речниця Навального заявила, що інформація про поліпшення його стану перебільшена

Четвер, 10 вересня 2020, 12:55

Спікер російського опозиціонера Олексія Навального повідомила, що інформація про поліпшення його стану після отруєння сильно перебільшена.

Джерело: Twitter прес-секретаря Навального Кіри Ярмиш

Дослівно: "У зв'язку з останніми матеріалами про Олексія: про те, що він приходить до тями і реагує на оточуючих, ми повідомляли ще у понеділок, але в основному стаття дуже сильно перебільшена і містить багато фактичних неточностей".

Деталі: Згідно з інформацією від Bellingcat і Spiegel, Навальний знову може говорити і, ймовірно, може згадати подробиці дня, коли він впав на борту літака з Томська в Москву. Його заяви можуть бути небезпечні для тих, хто стоїть за нападом.

Нагадаємо:

  • Минулого тижня німецький уряд заявив, що Навального отруїли нервово-паралітичною речовиною з групи "Новічок".
  • Як повідомлялося, був застосований новий, більш смертоносний варіант "Новічка", більш повільної дії, від якого Навальний мав померти ще у літаку.

Українська правда
Теми: НавальнийРосіяНімеччина


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