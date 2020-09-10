Речниця Навального заявила, що інформація про поліпшення його стану перебільшена

Спікер російського опозиціонера Олексія Навального повідомила, що інформація про поліпшення його стану після отруєння сильно перебільшена.

Джерело: Twitter прес-секретаря Навального Кіри Ярмиш

Дослівно: "У зв'язку з останніми матеріалами про Олексія: про те, що він приходить до тями і реагує на оточуючих, ми повідомляли ще у понеділок, але в основному стаття дуже сильно перебільшена і містить багато фактичних неточностей".

В связи с последними материалами об Алексее: о том, что он приходит в сознание и реагирует на окружающих, мы сообщали ещё в понедельник, но в основном статья очень сильно преувеличена и содержит много фактических неточностей — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) September 10, 2020

Деталі: Згідно з інформацією від Bellingcat і Spiegel, Навальний знову може говорити і, ймовірно, може згадати подробиці дня, коли він впав на борту літака з Томська в Москву. Його заяви можуть бути небезпечні для тих, хто стоїть за нападом.

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