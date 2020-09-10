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Спикер Навального заявила, что информация об улучшении его состояния преувеличена

Четверг, 10 сентября 2020, 12:55

Спикер российского оппозиционера Алексея Навального сообщила, что информация об улучшении его состояния после отравления сильно преувеличена.

Источник: Twitter пресс-секретаря Навального Киры Ярмыш

Дословно: "В связи с последними материалами об Алексее: о том, что он приходит в сознание и реагирует на окружающих, мы сообщали ещё в понедельник, но в основном статья очень сильно преувеличена и содержит много фактических неточностей".

Детали: Согласно информации от Bellingcat и Spiegel, Навальный снова может говорить и, вероятно, может вспомнить подробности дня до своего падения на борту самолета из Томска в Москву. Его заявления могут быть опасны для тех, кто стоит за нападением.

Напомним:

  • На прошлой неделе немецкое правительство заявило, что Навального отравили нервно-паралитическим веществом из группы "Новичок".
  • Как сообщалось, был применен новый, более смертоносный вариант "Новичка", более медленного действия, от которого Навальный должен был умереть еще в самолете.

Украинская правда
Темы: НавальныйРосcияГермания


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