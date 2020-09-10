Спикер Навального заявила, что информация об улучшении его состояния преувеличена

Спикер российского оппозиционера Алексея Навального сообщила, что информация об улучшении его состояния после отравления сильно преувеличена.

Источник: Twitter пресс-секретаря Навального Киры Ярмыш

Дословно: "В связи с последними материалами об Алексее: о том, что он приходит в сознание и реагирует на окружающих, мы сообщали ещё в понедельник, но в основном статья очень сильно преувеличена и содержит много фактических неточностей".

В связи с последними материалами об Алексее: о том, что он приходит в сознание и реагирует на окружающих, мы сообщали ещё в понедельник, но в основном статья очень сильно преувеличена и содержит много фактических неточностей — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) September 10, 2020

Детали: Согласно информации от Bellingcat и Spiegel, Навальный снова может говорить и, вероятно, может вспомнить подробности дня до своего падения на борту самолета из Томска в Москву. Его заявления могут быть опасны для тех, кто стоит за нападением.

Напомним: