Спикер Навального заявила, что информация об улучшении его состояния преувеличена
Спикер российского оппозиционера Алексея Навального сообщила, что информация об улучшении его состояния после отравления сильно преувеличена.
Источник: Twitter пресс-секретаря Навального Киры Ярмыш
Дословно: "В связи с последними материалами об Алексее: о том, что он приходит в сознание и реагирует на окружающих, мы сообщали ещё в понедельник, но в основном статья очень сильно преувеличена и содержит много фактических неточностей".
В связи с последними материалами об Алексее: о том, что он приходит в сознание и реагирует на окружающих, мы сообщали ещё в понедельник, но в основном статья очень сильно преувеличена и содержит много фактических неточностей— Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) September 10, 2020
Детали: Согласно информации от Bellingcat и Spiegel, Навальный снова может говорить и, вероятно, может вспомнить подробности дня до своего падения на борту самолета из Томска в Москву. Его заявления могут быть опасны для тех, кто стоит за нападением.
Напомним:
- На прошлой неделе немецкое правительство заявило, что Навального отравили нервно-паралитическим веществом из группы "Новичок".
- Как сообщалось, был применен новый, более смертоносный вариант "Новичка", более медленного действия, от которого Навальный должен был умереть еще в самолете.