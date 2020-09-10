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У головнокомандувача ЗСУ Хомчака COVID-19, він на самоізоляції

Четвер, 10 вересня 2020, 13:21

Головнокомандувач Збройних сил Руслан Хомчак захворів на COVID-19 і перебуває на самоізоляції.

Джерело: коментар "Українській правді" начальника управління зі зв'язків із громадськістю Збройних сил полковника Богдана Сеника

Пряма мова: "Головнокомандувач Збройних сил 2 тижні знаходиться на самоізоляції.

На сьогодні стан його здоров’я задовільний".

Деталі: За словами полковника, Хомчак пішов на самоізоляцію одразу після позитивного тесту на COVID-19.

Однак у ЗСУ УП не змогли уточнити, коли саме головнокомандувач пішов на самоізоляцію.

Альона Мазуренко, УП
Теми: ХомчакЗбройні силиCovid-2019коронавірус


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