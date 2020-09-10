У головнокомандувача ЗСУ Хомчака COVID-19, він на самоізоляції
Четвер, 10 вересня 2020, 13:21
Головнокомандувач Збройних сил Руслан Хомчак захворів на COVID-19 і перебуває на самоізоляції.
Джерело: коментар "Українській правді" начальника управління зі зв'язків із громадськістю Збройних сил полковника Богдана Сеника
Пряма мова: "Головнокомандувач Збройних сил 2 тижні знаходиться на самоізоляції.
На сьогодні стан його здоров’я задовільний".
Деталі: За словами полковника, Хомчак пішов на самоізоляцію одразу після позитивного тесту на COVID-19.
Однак у ЗСУ УП не змогли уточнити, коли саме головнокомандувач пішов на самоізоляцію.
Альона Мазуренко, УП