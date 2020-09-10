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У главнокомандующего ВСУ Хомчака COVID-19, он на самоизоляции

Четверг, 10 сентября 2020, 13:21
У главнокомандующего ВСУ Хомчака COVID-19, он на самоизоляции

Главнокомандующий Вооруженных сил Руслан Хомчак заболел COVID-19 и находится на самоизоляции.

Источник: комментарий "Украинской правде" начальника управления по связям с общественностью Вооруженных сил полковника Богдана Сеника

Прямая речь: "Главнокомандующий Вооруженных сил 2 недели находится на самоизоляции.

На сегодня состояние его здоровья удовлетворительное".

Детали: По словам полковника, Хомчак пошел на самоизоляцию сразу после положительного теста на COVID-19.

Однако в ВСУ УП не смогли уточнить, когда именно главнокомандующий пошел на самоизоляцию.

Алена Мазуренко, УП

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Темы: ХомчакВооруженные силыCovid-2019коронавирус
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