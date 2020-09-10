У главнокомандующего ВСУ Хомчака COVID-19, он на самоизоляции
Четверг, 10 сентября 2020, 13:21
Главнокомандующий Вооруженных сил Руслан Хомчак заболел COVID-19 и находится на самоизоляции.
Источник: комментарий "Украинской правде" начальника управления по связям с общественностью Вооруженных сил полковника Богдана Сеника
Прямая речь: "Главнокомандующий Вооруженных сил 2 недели находится на самоизоляции.
На сегодня состояние его здоровья удовлетворительное".
Детали: По словам полковника, Хомчак пошел на самоизоляцию сразу после положительного теста на COVID-19.
Однако в ВСУ УП не смогли уточнить, когда именно главнокомандующий пошел на самоизоляцию.
Алена Мазуренко, УП