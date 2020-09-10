Прокурорка Львівської області пішла з посади

Прокурор Львівської області Ірина Діденко повідомила, що припиняє повноваження на посаді.

Джерело: Facebook-сторінка Діденко

Дослівно: "Мої повноваження прокурорки Львівщини сьогодні закінчено.

Дякую Львівщино! Неймовірний край з неповторним містом Лева з власною, незламною позицією, яка захоплює.

Дякую всім за відкрите серце, з яким прийняли. У свою чергу зробила за цей час все що було в моїх силах та повноваженнях, щоб ми хоч трохи наблизились до західних стандартів роботи".

Деталі: Причину свого звільнення вона не повідомила.

Діденко займала пост прокурора Львівської області з жовтня 2019 року.