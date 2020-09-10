Прокурорка Львівської області пішла з посади
Четвер, 10 вересня 2020, 15:05
Прокурор Львівської області Ірина Діденко повідомила, що припиняє повноваження на посаді.
Джерело: Facebook-сторінка Діденко
Дослівно: "Мої повноваження прокурорки Львівщини сьогодні закінчено.
Дякую Львівщино! Неймовірний край з неповторним містом Лева з власною, незламною позицією, яка захоплює.
Дякую всім за відкрите серце, з яким прийняли. У свою чергу зробила за цей час все що було в моїх силах та повноваженнях, щоб ми хоч трохи наблизились до західних стандартів роботи".
Деталі: Причину свого звільнення вона не повідомила.
Діденко займала пост прокурора Львівської області з жовтня 2019 року.
Українська правда