Прокурор Львовской области ушла с должности
Четверг, 10 сентября 2020, 15:05
Прокурор Львовской области Ирина Диденко сообщила, что прекращает полномочия в должности.
Источник: Facebook-страница Диденко
Дословно: "Мои полномочия прокурора Львовской области сегодня закончены.
Спасибо Львовщина! Невероятный край с неповторимым городом Льва с собственной, несокрушимой позицией, которая захватывает.
Спасибо всем за открытое сердце, с которым приняли. В свою очередь сделала за это время все что было в моих силах и полномочиях, чтобы мы хоть немного приблизились к западным стандартам работы".
Детали: Причину своего увольнения она не сообщила.
Диденко занимала пост прокурора Львовской области с октября 2019 года.
Украинская правда