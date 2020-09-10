Прокурор Львовской области ушла с должности

Прокурор Львовской области Ирина Диденко сообщила, что прекращает полномочия в должности.

Источник: Facebook-страница Диденко

Дословно: "Мои полномочия прокурора Львовской области сегодня закончены.

Спасибо Львовщина! Невероятный край с неповторимым городом Льва с собственной, несокрушимой позицией, которая захватывает.

Спасибо всем за открытое сердце, с которым приняли. В свою очередь сделала за это время все что было в моих силах и полномочиях, чтобы мы хоть немного приблизились к западным стандартам работы".

Детали: Причину своего увольнения она не сообщила.

Диденко занимала пост прокурора Львовской области с октября 2019 года.