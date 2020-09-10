Хасиди влаштували дебош в Умані: не сподобався карантинний паркан
Група хасидів у середу знесла частину загорожі біля могили цадика Нахмана в Умані, яка була встановлена для запобігання розповсюдженню коронавірусу.
Джерело: коментар Українській правді начальниці сектору комунікації управління Нацполіції у Черкаській області Зої Вовк
Деталі: За її словами, паломникам не сподобалося, що паркан затулив їм шлях до могили, і вони почали його зносити.
Як пояснила Вовк, ці віруючі приїхали до Умані з Харкова.
Поліції вдалося втихомирити бунтарів, на двох з них склали адміністративний протокол за статтею 173 (дрібне хуліганство).
חסידי ברסלב תועדו שוברים מחסומים שנבנו כדי לשמור על הריחוק החברתי באתר קבר רבי נחמן באומן. מזכירות חסידות ברסלב בתגובה: מחזה מביש, פוגע ובעיקר גורם נזק ישיר@AkivaWeisz pic.twitter.com/ljxysOXvLD— כאן חדשות (@kann_news) September 9, 2020