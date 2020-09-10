Хасиди влаштували дебош в Умані: не сподобався карантинний паркан

Група хасидів у середу знесла частину загорожі біля могили цадика Нахмана в Умані, яка була встановлена для запобігання розповсюдженню коронавірусу.

Джерело: коментар Українській правді начальниці сектору комунікації управління Нацполіції у Черкаській області Зої Вовк

Деталі: За її словами, паломникам не сподобалося, що паркан затулив їм шлях до могили, і вони почали його зносити.

Як пояснила Вовк, ці віруючі приїхали до Умані з Харкова.

Поліції вдалося втихомирити бунтарів, на двох з них склали адміністративний протокол за статтею 173 (дрібне хуліганство).