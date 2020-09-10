Группа хасидов снесла часть ограды у могилы цадика Нахмана в Умани, которая была установлена для предотвращения распространения коронавируса.

Источник: комментарий Украинской правде начальницы сектора коммуникации управления Нацполиции в Черкасской области Зои Вовк

Детали: По ее словам, паломникам не понравилось, что забор перекрыл им путь к могиле, и они начали его сносить.

Как пояснила Вовк, эти верующие приехали в Умань из Харькова.

Полиции удалось утихомирить бунтарей, на двоих из них составили административный протокол по статье 173 (мелкое хулиганство).