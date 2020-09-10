Хасиды устроили дебош в Умани: не понравился карантинный забор
Группа хасидов в среду снесла часть ограды у могилы цадика Нахмана в Умани, которая была установлена для предотвращения распространения коронавируса.
Источник: комментарий Украинской правде начальницы сектора коммуникации управления Нацполиции в Черкасской области Зои Вовк
Детали: По ее словам, паломникам не понравилось, что забор перекрыл им путь к могиле, и они начали его сносить.
Как пояснила Вовк, эти верующие приехали в Умань из Харькова.
Полиции удалось утихомирить бунтарей, на двоих из них составили административный протокол по статье 173 (мелкое хулиганство).
חסידי ברסלב תועדו שוברים מחסומים שנבנו כדי לשמור על הריחוק החברתי באתר קבר רבי נחמן באומן. מזכירות חסידות ברסלב בתגובה: מחזה מביש, פוגע ובעיקר גורם נזק ישיר@AkivaWeisz pic.twitter.com/ljxysOXvLD— כאן חדשות (@kann_news) September 9, 2020