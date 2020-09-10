Двом співробітникам СБУ повідомили підозру в розголошенні держтаємниці

Двом співробітникам Служби безпеки України повідомили про підозру за фактом розголошення відомостей, що становлять державну таємницю.

Джерело: прокуратура Київської області

Дослівно: "За даними слідства, підозрювані, маючи допуск та доступ до державної таємниці, з метою особистого збагачення, на замовлення третіх осіб за грошову винагороду передавали останнім відомості СБУ щодо об’єктів оперативної зацікавленості оперативних підрозділів, в тому числі інформацію про наявність контррозвідувальних та оперативно-розшукових справ".

Деталі: Зазначаєтьмя, що досудове розслідування здійснюється слідчими Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 2 до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років або без такого.