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Двом співробітникам СБУ повідомили підозру в розголошенні держтаємниці

Четвер, 10 вересня 2020, 15:49

Двом співробітникам Служби безпеки України повідомили про підозру за фактом розголошення відомостей, що становлять державну таємницю.

Джерело: прокуратура Київської області

Дослівно: "За даними слідства, підозрювані, маючи допуск та доступ до державної таємниці, з метою  особистого збагачення, на замовлення третіх осіб за грошову винагороду передавали останнім відомості СБУ щодо об’єктів оперативної зацікавленості оперативних підрозділів, в тому числі інформацію  про наявність контррозвідувальних та оперативно-розшукових справ".

Деталі: Зазначаєтьмя, що досудове розслідування здійснюється слідчими Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 2 до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років або без такого.

Українська правда
Теми: СБУпрокуратураКиївська область


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