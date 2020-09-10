Двум сотрудникам СБУ объявили подозрение в разглашении гостайны

Двум сотрудникам Службы безопасности Украины сообщили о подозрении по факту разглашения сведений, составляющих государственную тайну.

Источник: прокуратура Киевской области

Дословно: "По данным следствия, подозреваемые, имея допуск и доступ к государственной тайне, с целью личного обогащения, по заказу третьих лиц за денежное вознаграждение передавали последним сведения СБУ по объектам оперативной заинтересованности оперативных подразделений, в том числе информацию о наличии контрразведывательных и оперативно-розыскных дел".

Детали: Отмечается, что досудебное расследование осуществляется следователями Главного управления Службы безопасности Украины в г. Киеве и Киевской области.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.