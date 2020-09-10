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Лукашенку подарували карту білоруських губерній у складі Російської імперії

Четвер, 10 вересня 2020, 16:09

Виконуючому обов'язки президента Білорусі Олександру Лукашенку подарували карту білоруських губерній у складі Російської імперії.

Джерело: Telegram-канал "Пул Першого", БелТа

Деталі: Подарунок Лукашенко вручив посол Росії в Білорусі Дмитро Мезенцев зі словами: "Це ще одне підтвердження справедливості кордонів Білорусі, в тому числі і відповідь всім тим, хто дивиться по-іншому".

Таким чином Мезенцев привітав Лукашенка з минулим днем народження.

Він подарував йому книгу з топографічними картами Вітебської, Гродненської, Мінської та Могилевської губерній. Перший примірник факсимільного видання 1866 року.

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Українська правда
Теми: ЛукашенкоРосіяБілорусь


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