Исполняющему обязанности президента Беларуси Александру Лукашенко подарили карту белорусских губерний в составе Российской империи.

Источник: Telegram-канал "Пул Первого", БелТа

Детали: Подарок Лукашенко вручил посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев со словами: "Это еще одно подтверждение справедливости границ Беларуси, в том числе и ответ всем тем, кто смотрит по-другому".

Таким образом Мезенцев поздравил Лукашенко с прошедшим днем рождения.

Он подарил ему книгу с топографическими картами Витебской, Гродненской, Минской и Могилевской губерний. Первый экземпляр факсимильного издания 1866 года.

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