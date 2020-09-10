Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Польща видала білорусам 234 візи в рамках програми солідарності

Четвер, 10 вересня 2020, 16:36

Станом на 9 вересня польські консульства видали 234 так звані гуманітарні візи для громадян Білорусі у рамках програми "Солідарні з Білоруссю". 

Про це оголосив заступник міністра  закордонних справ Пйотр Вавжик під час засідання сенатської комісії закордонних справ, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Польське радіо".

Програму "Солідарні з Білоруссю" польський уряд започаткував в серпні. 

На програму, котра передбачає допомогу для репресованих, програму стипендій і допомогу незалежним ЗМІ, польський уряд призначив 50 мільйонів злотих.

Вавжик під час засідання сенатської комісії закордонних справ наголосив, що Польща надає Білорусі всебічну підтримку, але крім цього визначає тон розмов у Європейському Союзі про ситуацію в Білорусі. 

За його словами, санкційний список ЄС охопить від 40 до 50 представників білоруського режиму. 

"Польща наполягає, щоби у список внести якомога більше осіб, а також, щоби цей список мав відкритий характер і щоби його можна було модифікувати", - пояснив Пйотр Вавжик.

Нагадаємо, прем’єр Польщі у серпні представив план солідарності з Білоруссю, який передбачає підтримку репресованих білорусів, програму стипендій для студентів та вчених з Білорусі, а також полегшення їх в'їзду в Польщу і доступу на ринок праці.

Теми: ПольщаБілорусьмітингиЛукашенковибори


powered by lun.ua
Головне сьогодні

мапа, інфографікаВ Україні оновили епідемічні зони: Київ уже в помаранчевій

Зрив перемир'я: бойовики відкрили вогонь по українських позиціях

відеоХасиди влаштували дебош в Умані: не сподобався карантинний паркан

документІнспекція в районі зриву "тиші" скасовується через нові вимоги РФ і ОРДО

фотоКолишній соратник Медведчука став заступником генпрокурора

Зеленський вперше з початку карантину поїде за кордон

Усі новини...
Польща
Новообраний президент Польщі у жовтні планує приїхати до Києва
Прем'єр Польщі вручив Тихановській ключі від нового білоруського центру у Варшаві
Прем’єр Польщі про "Північний потік-2": Німеччина отримала останній сигнал тривоги
Останні новини
18:54
Бойовики намагаються викликати пожежу, обстрілюючи траву трасуючими кулями – ООС
18:46
мапа, інфографікаВ Україні оновили епідемічні зони: Київ уже в помаранчевій
18:32
Україна обговорює з Німеччиною забезпечення вакциною від коронавірусу
18:25
У МВФ нагадали Україні про боротьбу з корупцією і не назвали дату нового траншу
18:19
Зеленський сказав Меркель, що Україна приєдналася до заяви ЄС щодо виборів у Білорусі
18:18
Експерти визначили українське місто із найкращим бізнес-кліматом
18:15
Турчинов заявив, що влада хоче знищити документи, які підтверджують спецоперацію щодо "вагнерівців"
18:06
Гривня послабла до євро на закритті міжбанку
17:55
ЄС на 6 місяців продовжив персональні санкції проти РФ
17:51
У Білорусі оглядали автомобіль українського посла з порушенням міжнародного права
Усі новини...