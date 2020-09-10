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Польща видала білорусам 234 візи в рамках програми солідарності

Четвер, 10 вересня 2020, 16:36

Станом на 9 вересня польські консульства видали 234 так звані гуманітарні візи для громадян Білорусі у рамках програми "Солідарні з Білоруссю". 

Про це оголосив заступник міністра  закордонних справ Пйотр Вавжик під час засідання сенатської комісії закордонних справ, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Польське радіо".

Програму "Солідарні з Білоруссю" польський уряд започаткував в серпні. 

На програму, котра передбачає допомогу для репресованих, програму стипендій і допомогу незалежним ЗМІ, польський уряд призначив 50 мільйонів злотих.

Вавжик під час засідання сенатської комісії закордонних справ наголосив, що Польща надає Білорусі всебічну підтримку, але крім цього визначає тон розмов у Європейському Союзі про ситуацію в Білорусі. 

За його словами, санкційний список ЄС охопить від 40 до 50 представників білоруського режиму. 

"Польща наполягає, щоби у список внести якомога більше осіб, а також, щоби цей список мав відкритий характер і щоби його можна було модифікувати", - пояснив Пйотр Вавжик.

Нагадаємо, прем’єр Польщі у серпні представив план солідарності з Білоруссю, який передбачає підтримку репресованих білорусів, програму стипендій для студентів та вчених з Білорусі, а також полегшення їх в'їзду в Польщу і доступу на ринок праці.

Теми: ПольщаБілорусьмітингиЛукашенковибори
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