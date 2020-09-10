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Польша выдала белорусам 234 визы в рамках программы солидарности

Четверг, 10 сентября 2020, 16:36

По состоянию на 9 сентября польские консульства выдали 234 так называемые гуманитарные визы для граждан Беларуси в рамках программы "Солидарны с Беларусью".

Об этом объявил заместитель министра иностранных дел Петр Вавжик во время заседания сенатской комиссии по иностранным делам, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Польское радио".

Программу "Солидарны с Беларусью" польское правительство начало в августе.

На программу, которая предусматривает помощь для репрессированных, программу стипендий и помощь независимым СМИ, польское правительство выделило 50 млн злотых.

Во время заседания сенатской комиссии Вавжик подчеркнул, что Польша предоставляет Беларуси всестороннюю поддержку, но кроме этого определяет тон разговоров в Европейском Союзе о ситуации в Беларуси.

По его словам, санкционный список ЕС охватит от 40 до 50 представителей белорусского режима.

"Польша настаивает, чтобы в список внести как можно больше лиц, а также чтобы этот список был открытым и чтобы его можно было модифицировать", - пояснил Петр Вавжик.

Напомним, премьер Польши в августе представил план солидарности с Беларусью, который предусматривает поддержку репрессированных белорусов, программу стипендий для студентов и ученых из Беларуси, а также облегчения их въезда в Польшу и доступа на рынок труда.

Темы: ПольшаБеларусьмитингиЛукашенковиборы
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