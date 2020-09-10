Шмигалю подарували найбільший кавун сезону. З QR-кодом

Прем`єр-міністру Денису Шмигалю на Херсонщині, де він перебуває з робочим візитом, вручили найбільший кавун сезону, який важить 27,7 кг.

Джерело: "Укрінформ"

Пряма мова голови Херсонської ОДА Юрія Гусєва: "Я хотів би вручити прем`єр-міністру ознаку нашого регіону, яка вирощена на полях Херсонщини – найбільший кавун цього сезону, кавун вагою 27,7 кг з QR-кодом".

Деталі: За словами Гусєва, за QR-кодом можна перейти на інформаційний портал та познайомитися з туристичними локаціями регіону.

Нагадаємо: 22 серпня до Переяслава Київської області прибула баржа, яка доставила 400 тонн херсонських кавунів. Звідти ягоду доставляють у столичні супермаркети.