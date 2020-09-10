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Шмыгалю подарили самый большой арбуз сезона. С QR-кодом

Четверг, 10 сентября 2020, 16:42
Фото: Ирина Староселец

Премьер-министру Денису Шмыгалю в Херсонской области, где он находится с рабочим визитом, вручили самый большой арбуз сезона, который весит 27,7 кг.

Источник: "Укринформ"

Прямая речь председателя Херсонской ОГА Юрия Гусева: "Я хотел бы вручить премьер-министру отличительный признак нашего региона, выращенный на полях Херсонщины - самый большой арбуз в этом сезоне, арбуз весом 27,7 кг с QR-кодом".

Детали: По словам Гусева, по QR-коду можно перейти на информационный портал и познакомиться с туристическими локациями региона.

Темы: ШмыгальХерсонская область


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