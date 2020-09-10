Шмыгалю подарили самый большой арбуз сезона. С QR-кодом

Премьер-министру Денису Шмыгалю в Херсонской области, где он находится с рабочим визитом, вручили самый большой арбуз сезона, который весит 27,7 кг.

Источник: "Укринформ"

Прямая речь председателя Херсонской ОГА Юрия Гусева: "Я хотел бы вручить премьер-министру отличительный признак нашего региона, выращенный на полях Херсонщины - самый большой арбуз в этом сезоне, арбуз весом 27,7 кг с QR-кодом".

Детали: По словам Гусева, по QR-коду можно перейти на информационный портал и познакомиться с туристическими локациями региона.

Напомним: 22 августа в Переяслав Киевской области прибыла баржа, которая доставила 400 тонн херсонских арбузов. Оттуда ягоду доставляют в столичные супермаркеты.