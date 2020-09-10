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Поліція Донеччини затримала вбивцю, який був у міжнародному розшуку

Четвер, 10 вересня 2020, 17:49

Поліція затримала зловмисника, який перебував у міжнародному розшуку за вбивство.

Джерело: поліція Донецької області, МВС

Деталі: У 2015 році житель Мирнограда завдав 28 ножових поранень колишньому співмешканцю своєї знайомої. Хлопець помер, а вбивця перейшов на нелегальне становище і відразу покинув межі України.

Поліцейські встановили, що він перетнув кордон з РФ, де ховався 5 років, намагаючись уникнути відповідальності.

Поліцейські Донеччини каналами Інтерполу відстежили підозрюваного до Республіки Саха, де 33-річний чоловік намагався легалізуватися.

9 вересня його було екстрадовано до України та взято під варту.

Затриманий постане перед судом за скоєння злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Йому загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.

Українська правда
Теми: криміналДонецька областьполіція


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