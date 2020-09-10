Полиция Донетчины задержала убийцу, который был в международном розыске

Полиция задержала злоумышленника, который находился в международном розыске за убийство.

Источник: полиция Донецкой области, МВД

Детали: В 2015 году житель Мирнограда нанес 28 ножевых ранений бывшему сожителю своей знакомой. Парень умер, а убийца перешел на нелегальное положение и сразу покинул пределы Украины.

Полицейские установили, что он пересек границу с РФ, где прятался 5 лет, пытаясь уйти от ответственности.

Полицейские Донетчины по каналам Интерпола отследили подозреваемого до Республики Саха, где 33-летний мужчина пытался легализоваться.

9 сентября он был экстрадирован в Украину и взят под стражу.

Задержанный предстанет перед судом за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Ему грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.