ЄС на 6 місяців продовжив персональні санкції проти РФ

Рада Європейського союзу продовжила санкції проти осіб та суб'єктів, відповідальних за підрив територіальної цілісності України.

Про це "Європейській правді" повідомили у пресслужбі Ради.

"Сьогодні Рада вирішила продовжити санкції, спрямовані проти осіб та організацій, які продовжують підривати або загрожувати територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України, ще на 6 місяців до 15 березня 2021 року", - йдеться у повідомленні.

Існуючі обмежувальні заходи передбачають як обмеження подорожей, так і заморожування активів, і надалі застосовуватимуться до 175 осіб та 44 суб'єктів господарювання.

Рішення було прийнято Радою в письмовій формі. Нормативно-правові акти будуть опубліковані в Офіційному журналі ЄС 11 вересня.

Нагадаємо, востаннє Рада ЄС вирішила продовжити на пів року індивідуальні санкції стосовно 175 росіян і сепаратистів, а також обмеження щодо 44 компаній 13 березня цього року.