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ЕС на 6 месяцев продлил персональные санкции против РФ

Четверг, 10 сентября 2020, 17:55

Совет Европейского союза продлил санкции против лиц и субъектов, ответственных за подрыв территориальной целостности Украины.

Об этом "Европейской правде" сообщили в пресс-службе Совета.

"Сегодня Совет решил продлить санкции, направленные против лиц и организаций, которые продолжают подрывать или угрожать территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, еще на 6 месяцев до 15 марта 2021 года", - говорится в сообщении.

Существующие ограничительные меры предусматривают как ограничение путешествий, так и замораживание активов, и в дальнейшем будут применяться к 175 особам и 44 субъектам хозяйствования.

Темы: санкцииРосcия
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