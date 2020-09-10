Зеленський сказав Меркель, що Україна приєдналася до заяви ЄС щодо виборів у Білорусі

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Ангелою Меркель та запевнив її, що Україна приєдналася до заяви ЄС щодо президентських виборів у Білорусі.

Джерело: пресслужба Зеленського

Деталі: Вони "відзначили близькість позицій" України та Німеччини щодо подій у Білорусі.

Дослівно: "Зеленський наголосив, що Україна приєдналася до заяви ЄС щодо президентських виборів у Білорусі".

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