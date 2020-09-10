Зеленський сказав Меркель, що Україна приєдналася до заяви ЄС щодо виборів у Білорусі
Четвер, 10 вересня 2020, 18:19
Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Ангелою Меркель та запевнив її, що Україна приєдналася до заяви ЄС щодо президентських виборів у Білорусі.
Джерело: пресслужба Зеленського
Деталі: Вони "відзначили близькість позицій" України та Німеччини щодо подій у Білорусі.
Дослівно: "Зеленський наголосив, що Україна приєдналася до заяви ЄС щодо президентських виборів у Білорусі".
Що було раніше:
- Між тим, 15 серпня МЗС оприлюднило заяву про результати виборів у Білорусі, у якій закликало опозицію до компромісів і уникло заяв про невизнання результатів голосування.
- Пізніше в МЗС зазначили, що Україна приєдналася до заяви ЄС, яка характеризує недавні вибори в Білорусі як такі, що не відповідали міжнародним стандартам. Сам президент цього не повідомляв.
Українська правда