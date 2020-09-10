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Зеленський сказав Меркель, що Україна приєдналася до заяви ЄС щодо виборів у Білорусі

Четвер, 10 вересня 2020, 18:19
фото: уп

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Ангелою Меркель та запевнив її, що Україна приєдналася до заяви ЄС щодо президентських виборів у Білорусі.

Джерело: пресслужба Зеленського

Деталі: Вони "відзначили близькість позицій" України та Німеччини щодо подій у Білорусі.

Дослівно: "Зеленський наголосив, що Україна приєдналася до заяви ЄС щодо президентських виборів у Білорусі".

Що було раніше

  • Між тим, 15 серпня МЗС оприлюднило заяву про результати виборів у Білорусі, у якій закликало опозицію до компромісів і уникло заяв про невизнання результатів голосування.
  • Пізніше в МЗС зазначили, що Україна приєдналася до заяви ЄС, яка характеризує недавні вибори в Білорусі як такі, що не відповідали міжнародним стандартам. Сам президент цього не повідомляв.

Українська правда
Теми: ЗеленськийМеркельБілорусь


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