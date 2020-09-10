Зеленский сказал Меркель, что Украина присоединилась к заявлению ЕС относительно выборов в Беларуси
Четверг, 10 сентября 2020, 18:19
Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель и заверил ее, что Украина присоединилась к заявлению ЕС относительно президентских выборов в Беларуси.
Источник: пресс-служба Зеленского
Детали: Они "отметили близость позиций" Украины и Германии о событиях в Беларуси.
Дословно: "Зеленский отметил, что Украина присоединилась к заявлению ЕС относительно президентских выборов в Беларуси".
Напомним:
- 15 августа МИД обнародовал заявление о результатах выборов в Беларуси, в котором призвал оппозицию к компромиссам и избежал заявлений о непризнании результатов голосования.
- 27 августа в МИД сообщили, что Украина присоединилась к заявлению ЕС, которое характеризует недавние выборы в Беларуси как не соответствовавшие международным стандартам.
Украинская правда