Зеленский сказал Меркель, что Украина присоединилась к заявлению ЕС относительно выборов в Беларуси

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель и заверил ее, что Украина присоединилась к заявлению ЕС относительно президентских выборов в Беларуси.

Источник: пресс-служба Зеленского

Детали: Они "отметили близость позиций" Украины и Германии о событиях в Беларуси.

Дословно: "Зеленский отметил, что Украина присоединилась к заявлению ЕС относительно президентских выборов в Беларуси".

Напомним: