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Україна обговорює з Німеччиною забезпечення вакциною від коронавірусу

Четвер, 10 вересня 2020, 18:32

Посол України в Німеччині Андрій Мельник повідомив, що глава МОЗ Максим Степаном обговорив з німецьким колегою питання забезпечення України вакциною від COVID-19.

Про це повідомляє "Європейська правда"

За словами посла, переговори двох міністрів відбулись у день телефонної розмови президента Володимира Зеленського з канцлеркою Ангелою Меркель.  "У центрі уваги - забезпечення України вакциною проти COVID-19. Розраховуємо на солідарність німецьких друзів!", - повідомив дипломат у Twitter.

Нагадаємо, робота над пошуком життєздатної вакцини проти COVID-19 триває у всьому світі, але інше нагальне питання вже починає виходити на перший план: як транспортувати мільярди доз із фабрик до лікарень.

Теми: НімеччинавакцинаціякоронавірусУкраїна


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