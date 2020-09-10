Україна обговорює з Німеччиною забезпечення вакциною від коронавірусу

Посол України в Німеччині Андрій Мельник повідомив, що глава МОЗ Максим Степаном обговорив з німецьким колегою питання забезпечення України вакциною від COVID-19.

Про це повідомляє "Європейська правда".

За словами посла, переговори двох міністрів відбулись у день телефонної розмови президента Володимира Зеленського з канцлеркою Ангелою Меркель. "У центрі уваги - забезпечення України вакциною проти COVID-19. Розраховуємо на солідарність німецьких друзів!", - повідомив дипломат у Twitter.

Сьогодні відбулися переговори не лише двох лідерів - Президента @ZelenskyyUa і Канцлера А.Меркель, але й міністрів охорони здоров‘я - Максима Степанова і Єнса Шпана (ХДС). У центрі уваги - забезпечення України вакциною проти #COVID2019. Розраховуємо на солідарність 🇩🇪друзів! pic.twitter.com/o2OJ9ABi0c — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) September 10, 2020

Нагадаємо, робота над пошуком життєздатної вакцини проти COVID-19 триває у всьому світі, але інше нагальне питання вже починає виходити на перший план: як транспортувати мільярди доз із фабрик до лікарень.