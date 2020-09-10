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Украина обсуждает с Германией обеспечение вакциной от коронавирус

Четверг, 10 сентября 2020, 18:32

Посол Украины в Германии Андрей Мельник сообщил, что глава Минздрава Максим Степанов обсудил с немецким коллегой вопрос обеспечения Украины вакциной от COVID-19.

Об этом сообщает "Европейская правда".

По словам посла, переговоры двух министров состоялись в день телефонного разговора президента Владимира Зеленского с канцлером Ангелой Меркель. "В центре внимания - обеспечение Украины вакциной против COVID-19. Рассчитываем на солидарность немецких друзей!", - сообщил дипломат в Twitter.

Напомним, работа над поиском жизнеспособной вакцины против COVID-19 продолжается во всем мире, но другой насущный вопрос уже начинает выходить на первый план: как транспортировать миллиарды доз из фабрик в больницы.

Темы: ГерманиявакцинациякоронавирусУкраина
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