В Україні оновили епідемічні зони: Київ уже в помаранчевій

Державна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій оновила епідемічне зонування в Україні за рівнем небезпеки поширення COVID-19.

Джерело: міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов у Telegram

Деталі: За його словами, нове епідемічне зонування починає діяти з 14 вересня (понеділок).

Посадовець окремо зазначив, що Київ перейшов з більш м'якої жовтої до жорсткішої помаранчевої зони.

До найнебезпечнішої червоної зони буде віднесено:

- місто Чоп Закарпатської області;

- міста Івано-Франківськ, Коломия, Калуш, Косівський та Тисменицький райони Івано-Франківської області;

- Перемишлянський та Пустомитівський райони Львівської області;

- міста Біляївка, Ізмаїл та Болградський район Одеської області;

- місто Дубно Рівненської області;

- міста Тернопіль, Бережани та Чортків, Бережанський, Бучацький, Гусятинський, Заліщіцький, Збаразький, Монастирський, Теребовлянський, Тернопільський та Чортківський райони Тернопільської області;

- Великобурлуцький район Харківської області;

- місто Славута та Волочиський район Хмельницької області;

- місто Канів Черкаської області;

- місто Чернівці, Герцеївський, Кельменецький, Кіцманський, Новоселицький та Сторожинецький райони Чернівецької області.

- місто Ніжин, Бобровицький та Носівський райони Чернігівської області.

До помаранчевої зони:

- міста Вінниця, Козятин та Вінницький район Вінницької області;

- Ківерцівський, Луцький та Маневицький райони Волинської області;

- міста Бердичів та Коростень, Бердичівський, Житомирський, Коростенський, Лугинський, Овруцький та Попільнянському райони Житомирської області;

- міста Ужгород та Мукачево, Мукачівський, Рахівський, Тячівський та Ужгородський райони Закарпатської області;

- місто Бурштин, Богородчанський, Городенківський, Калуський, Коломийський, Рогатинський та Рожнятівський райони Івано-Франківської області;

- міста Ірпінь та Фастів, Києво-Святошинський та Яготинський райони Київської області;

- міста Львів та Дрогобич, Бродівський, Городоцький, Жовківський, Миколаївський та Радехівський райони Львівської області;

- місто Вознесенськ Миколаївської області;

- місто Чорноморськ, Березівський, Біляївський, Іванівський, Ізмаїльський, Овідіопольський та Тарутинський райони Одеської області;

- міста Вараш та Острог, Здолбунівський, Костопільський та Рівненський райони Рівненської області;

- місто Суми Сумської області;

- місто Кременець, Борщівський, Зборівський, Козівський, Кременецький, Лановецький, Підволочиський, Підгаєцький та Шумський райони Тернопільської області;

- міста Харків, Люботин, Первомайський та Харківський район Харківської області;

- місто Хмельницький, Камянець-Подільський та Нетішин, Красилівський, Новоушицький, Теофіпольський та Ярмолинецький райони Хмельницької області;

- місто Сміла, Корсунь-Шевченківський та Смілянський райони Черкаської області;

- місто Новодністровськ, Вижницький, Глибоцький, Заставнівський, Путильський, Сокирянський та Хотинський райони Чернівецької області;

- Борознянський, Куликівський та Ніжинський райони Чернігівської області;

- місто Київ.

До жовтої зони:

- міста Могилів-Подільський та Хмільник, Жмеринський, Калинівський, Козятинський, Немирівський, Піщанський, Тиврівський та Томашпільський райони Вінницької області;

- міста Луцьк, Володимир-Волинський та Нововолинськ, Володимиро-Волинський, Горохівський, Іванчівський, Любешівський, Любомльський, Рожищенський, Старовижівський, Турійський та Шацький райони Волинської області;

- міста Житомир та Малин, Коростишівський, Любарський, Пулинський, Романівський, Хорошівський та Чуднівський райони Житомирської області;

- міста Берегове та Хуст, Великоберезнянський, Виноградівський, Воловецький, Іршавський, Мижгірський, Переченський, Свалявський та Хустський райони Закарпатської області;

- місто Яремча, Галицький, Долинський, Надвірнянський, Снятиський та Тлумацький райони Івано-Франківської області;

- міста Березань, Бориспіль, Бровари, Буча, Васильків, Обухів, Переяслав та Ржищів, Баришівський, Білоцерківський, Бориспільський, Броварський, Васильківський, Вишгородський, Іванківський, Макарівський, Обухівський, Переяслав-Хмельницький, Таращанський та Фастівський райони Київської області;

- міста Борислав, Моршин, Самбір та Стрий, Буський, Дрогобицький, Жидачівський, Золочівський, Кам'янко-Бузький, Самбірський, Сколівський, Сокальський та Яворівський райони Львівської області;

- міста Миколаїв та Южноукраїнськ, Баштанський, Вітовський, Вознесенський, Кривоозерський та Очаківський райони Миколаївської області;

- міста Одеса, Білгород-Дністровський, Теплодар та Южне, Арцизький, Білгород-Дністровський, Кодимський, Лиманський, Подільський, Роздільнянський та Саратський райони Одеської області;

- місто Рівне, Березнівський, Володимирецький, Гощанський, Демидівський, Дубенський, Зарічненський, Корецький, Млинівський, Острозький, Радивилівський та Рокитнівський райони Рівненської області;

- міста Конотоп, Лебедин та Ромни, Білопільський, Кролевецький, Недригайлівський, Середино-Буцький, Сумський та Тростянецький райони Сумської області;

- міста Куп’янськ, Лозова та Чугуїв, Балаклійський, Барвінківський, Богодухівський, Валківський, Дергачівський, Зміївський, Золочівський, Ізюмський, Коломацький, Краснокуцький, Нововодолазький, Первомайський, Чугуївський та Шевченківський райони Харківської області;

- міста Старокостянтинів та Шепетівка, Білогірський, Віньковецький, Городоцький, Деражнянський, Дунаєвецький, Ізяславський, Камянець-Подільський, Летичівський, Полонський, Славутський, Старосинявський, Хмельницький, Чемеровецький та Шепетівський райони Хмельницької області;

- міста Черкаси, Ватутіне та Умань, Драбівський, Жашківський, Золотоніський, Кам’янський, Катеринопільський, Лисянський, Маньківський, Уманський та Черкаський райони Черкаської області;

- міста Чернігів та Прилуки, Варвинський, Городнянський, Ічнянський, Козелецький, Прилуцький, Сновський, Срібнянський, Талалаївський та Чернігівський районах Чернігівської області.

Немчінов нагадав, що такі епідемічні рівні встановлюються на 14 днів, хоча минулого разу зонування передивлялося тиждень тому, 3 вересня.