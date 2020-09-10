В Украине обновили эпидемические зоны: Киев уже в оранжевой

Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям обновила эпидемическое зонирование в Украине по уровню опасности распространения COVID-19.

Источник: министр Кабинета министров Олег Немчинов в Telegram

Детали: По его словам, новое эпидемическое зонирование начинает действовать с 14 сентября (понедельник).

Чиновник отдельно отметил, что Киев перешел из более мягкой желтой в более жесткую оранжевую зону.

К самой опасной красной зоне будут отнесены:

- город Чоп Закарпатской области;

- города Ивано-Франковск, Коломыя, Калуш, Косовский и Тисменицкий районы Ивано-Франковской области;

- Перемишлянський и Пустомытовский районы Львовской области;

- города Беляевка, Измаил и Болградский район Одесской области;

- город Дубно Ровенской области;

- города Тернополь, Бережаны и Чортков, Бережанский, Бучацкий, Гусятинский, Залищицкий, Збаражский, Монастырский, Теребовлянский, Тернопольский и Чертковский районы Тернопольской области;

- Великобурлукский район Харьковской области;

- город Славута и Волочисский район Хмельницкой области;

- город Канев Черкасской области;

- город Черновцы, Герцеивский, Кельменецкий, Кицманский, Новоселицкий и Сторожинецкий районы Черновицкой области.

- город Нежин, Бобровицкий и Носовский районы Черниговской области.

К оранжевой зоне:

- города Винница, Казатин и Винницкий район Винницкой области;

- Киверцовский, Луцкий и Маневичский районы Волынской области;

- города Бердичев и Коростень, Бердичевский, Житомирский, Коростенский, Лугинский, Овручский и Попельнянский районы Житомирской области;

- города Ужгород и Мукачево, Мукачевский, Раховский, Тячевский и Ужгородский районы Закарпатской области;

- город Бурштын, Богородчанский, Городенковский, Кольский, Коломыйский, Рогатинский и Рожнятовский районы Ивано-Франковской области;

- города Ирпень и Фастов, Киево-Святошинский и Яготинский районы Киевской области;

- города Львов и Дрогобыч, Бродовский, Городокский, Жолковский, Николаевский и Радеховский районы Львовской области;

- город Вознесенск Николаевской области;

- город Черноморск, Березовский, Беляевский, Ивановский, Измаильский, Овидиопольский и Тарутинский районы Одесской области;

- города Вараш и Острог, Здолбуновский, Костопольский и Ровенский районы Ровенской области;

- город Сумы Сумской области;

- город Кременец, Борщевский, Зборовский, Козовский, Кременецкий, Лановецкий, Подволочиский, Подгаецкий и Шумский районы Тернопольской области;

- города Харьков, Люботин, Первомайский и Харьковский район Харьковской области;

- город Хмельницкий, Каменец-Подольский и Нетешин, Красиловский, Новоушицкий, Теофипольский и Ярмолинецкий районы Хмельницкой области;

- город Смела, Корсунь-Шевченковский и Смелянский районы Черкасской области;

- город Новоднестровск, Вижницкий, Глыбокский, Заставновский, Путильский, Сокирянский и Хотинский районы Черновицкой области;

- Борознянський, Куликовский и Нежинский районы Черниговской области;

- город Киев.

К желтой зоне:

- города Могилев-Подольский и Хмельник, Жмеринский, Калиновский, Козятинский, Немировский, Песчанский, Тывровский и Томашпольский районы Винницкой области;

- города Луцк, Владимир-Волынский и Нововолынск, Владимиро-Волынский, Гороховский, Иванчевский, Любешивский, Любомльский, Рожищенский, Старовыжевский, Турийский и Шацкий районы Волынской области;

- города Житомир и Малин, Коростышевский, Любарский, Пулинский, Романовский, Хорошевский и Чудновский районы Житомирской области;

- города Берегово и Хуст, Великоберезнянский, Виноградовский, Воловецкий, Иршавский, Мижгорский, Переченский, Свалявский и Хустский районы Закарпатской области;

- город Яремча, Галицкий, Долинский, Надворнянский, Снятиский и Тлумачский районы Ивано-Франковской области;

- города Березань, Борисполь, Бровары, Буча, Васильков, Обухов, Переяслав и Ржищев, Барышевский, Белоцерковский, Бориспольский, Броварской, Васильковский, Вышгородский, Иванковский, Макаровский, Обуховский, Переяслав-Хмельницкий, Таращанский и Фастовский районы Киевской области;

- города Борислав, Моршин, Самбор и Стрый, Дзержинский, Дрогобычский, Жидачевский, Золочевский, Каменко-Бугский, Самборский, Сколевский, Сокальский и Яворовский районы Львовской области;

- города Николаев и Южноукраинск, Баштанский, Витовский, Вознесенский, Кривоозерский и Очаковский районы Николаевской области;

- города Одесса, Белгород-Днестровский, Теплодар и Южный, Арцизский, Белгород-Днестровский, Харьков, Лиманский, Подольский, Раздельнянский и Саратский районы Одесской области;

- город Ровно, Березновский, Владимирецкий, Гощанский, Демидовский, Дубенский, Заречненский, Корецкий, Млиновский, Острожский, Радивиловский и Рокитновский районы Ровенской области;

- города Конотоп, Лебедин и Ромны, Белопольский, Кролевецкий, Недригайловский, Середино-Буцкий, Сумской и Тростянецкий районы Сумской области;

- города Купянск, Лозовая и Чугуев, Балаклейский, Барвенковский, Богодуховский, Валковский, Дергачевский, Змиевской, Золочевский, Изюмский, Коломакский, Краснокуцкий, Нововодолажский, Первомайский, Чугуевский и Шевченковский районы Харьковской области;

- города Староконстантинов и Шепетовка, Белогорский, Виньковецкий, Городоцкий, Деражнянский, Дунаевецкий, Изяславский, Каменец-Подольский, Летичевский, Полонский, Славутский, Старосинявский, Хмельницкий, Чемеровецкий и Шепетовский районы Хмельницкой области;

- города Черкассы, Ватутино и Умань, Драбовский, Жашковский, Золотоношский, Каменский, Катеринопольский, Лисянский, Маньковский, Каневский и Черкасский районы Черкасской области;

- города Чернигов и Прилуки, Варвинский, Городнянский, Ичнянский, Козелецкий, Прилуцкий, Сновский, Сребнянский, Талалаевский и Черниговский м районы Черниговской области.

Немчинов напомнил, что такие эпидемические уровни устанавливаются на 14 дней, хотя в прошлый раз зонирование пересматривалось неделю назад, 3 сентября.