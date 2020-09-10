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Brexit: ЄС пригрозив Британії наслідками через порушення Угоди про вихід

Четвер, 10 вересня 2020, 18:53

Європейська комісія застерегла Велику Британію від порушення Угоди про вихід з ЄС і заявила про готовність використовувати юридичні механізми для захисту своїх інтересів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві за підсумками позачергового засідання Спільного комітету ЄС-Британія.

Зустріч відбулася в Лондоні, в ній брали участь віцепрезидент Єврокомісії Марош Шефчович і британський міністр Майкл Гоув, що курирує переговори по Brexit.

"Він (Марош Шефчович, - ред.) нагадав уряду Британії, що Угода про вихід містить низку механізмів і засобів правового захисту для усунення порушень юридичних зобов'язань, що містяться в тексті, які Європейський Союз не посоромиться використовувати", - йдеться в заяві.

Також наголошується, що віцепрезидент "недвозначно заявив", що своєчасне і повне виконання Угоди про вихід, включаючи Протокол по Ірландії/Північній Ірландії, з яким погодилися прем'єр-міністр Борис Джонсон і його уряд і який ратифікували палати парламенту Британії - це юридичне зобов'язання.

"Європейський Союз сподівається, що буква і дух цієї Угоди будуть повністю дотримуватися. Порушення умов Угоди про вихід призведе до порушення міжнародного права, підірве довіру і поставить під загрозу поточні переговори про майбутні відносини", - йдеться в заяві.

У Єврокомісії також заявили, що не приймають аргумент про те, що метою законопроєкту, який хоче затвердити Лондон, є захист Белфастської угоди. Фактично, Брюссель вважає, що відбувається навпаки.

"Марош Шефчович заявив, що, висунувши цей законопроєкт, Британія серйозно підірвала довіру між ЄС і Британією. Тепер уряд Британії має відновити цю довіру", - відзначили в Брюсселі.

Нагадаємо, законопроєкт про внутрішній ринок Великої Британії, що стосується митних процедур в Північній Ірландії, повинен бути поставлений на перше голосування в парламенті Британії наступного тижня.

Документ стосується питань так званого протоколу Північної Ірландії - елементу угоди про вихід з ЄС, призначеного запобігти поверненню "жорсткого" кордону між Північною Ірландією та Республікою Ірландія.

Теми: BrexitЄСВелика Британія
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