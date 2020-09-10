Brexit: ЕС пригрозил Британии последствиями за нарушения Соглашения о выходе

Европейская комиссия предостерегла Великобританию от нарушения Соглашения о выходе из ЕС и заявила о готовности использовать юридические механизмы для защиты своих интересов.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении по итогам внеочередного заседания Совместного комитета ЕС-Великобритания.

Встреча состоялась в Лондоне, в ней принимали участие вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович и британский министр Майкл Гоув, курирующий переговоры по Brexit.

"Он (Шефчович, - ред.) напомнил правительству Великобритании, что Соглашение о выходе содержит ряд механизмов и средств правовой защиты для устранения нарушений юридических обязательств, содержащихся в тексте, которые Европейский Союз не постесняется использовать", - говорится в заявлении.

Также отмечается, что вице-президент "недвусмысленно заявил", что своевременное и полное выполнение Соглашения о выходе, включая Протокол по Ирландии/Северной Ирландии, с которым согласились премьер-министр Борис Джонсон и его правительство и которое ратифицировали палаты парламента Великобритании - это юридическое обязательство.

"Европейский Союз надеется, что буква и дух настоящего Соглашения будут полностью соблюдаться. Нарушение условий Соглашения о выходе приведет к нарушению международного права, подорвет доверие и поставит под угрозу текущие переговоры о будущих отношениях", - говорится в заявлении.

В Еврокомиссии также заявили, что не принимают аргумент о том, что целью законопроекта, которое хочет утвердить Лондон, является защита Соглашение Страстной пятницы. Фактически, Брюссель считает, что происходит наоборот.

"Марош Шефчович заявил, что, выдвинув этот законопроект, Великобритания серьезно подорвала доверие между ЕС и Великобританией. Теперь правительство Великобритании должно восстановить это доверие", - отметили в Брюсселе.

Напомним, законопроект о внутреннем рынке Великобритании, который касается таможенных процедур в Северной Ирландии, должен быть поставлен на первое голосование в парламенте Великобритании на следующей неделе.

Документ касается вопросов так называемого протокола Северной Ирландии - элемента соглашения о выходе из ЕС, предназначенного предотвратить появление "жесткой" границы между Северной Ирландией и Республикой Ирландия.