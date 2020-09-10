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Медведчук володіє землею на узбережжі Болгарії на 20 млн євро – Bihus.Info

Четвер, 10 вересня 2020, 19:52

П’ять болгарських компаній родини українського олігарха Віктора Медведчука володіють землею на узбережжі Чорного моря в Болгарії.

Джерело: Bihus.Info з посиланням на болгарські реєстри

Деталі: Ділянки розташовані на узбережжі Чорного моря, в муніципалітетах Несебир, Поморіє і Царево. Це популярні курортні регіони в Бургаській області Болгарії. Частина землі має призначення під вілли та курортно-рекреаційні будівлі, частина – під сільське господарство.

Майже 23 гектари на болгарському узбережжі компанії з орбіти Медведчука скупили у 2007 році.

Тобто через два роки після того, як він залишив впливову посаду глави Адміністрації президента Леоніда Кучми. У той час Медведчук був членом Вищої ради юстиції – важливого органа в українській судовій системі, який має вплив на кар’єру суддів.

 

Ділянка родини Медведчука в Царево, с. Лозенець, Болгарія

 

Для купівлі закордонної нерухомості в Болгарії заснували п’ять фірм. В їхній капітал загалом влили близько 37 млн лев – це майже 19 млн євро за нинішнім курсом. 

Журналісти зазначають, що йдеться про такі болгарські фірми: Перфект Ленд Пропертіз, Анаптіксіс Девелопмент, Ескафеас Констракшнс, Хр. Атанасіо Констракшнз та Девелопментс, Політімі Джіай Пропертіз. Усі вони створені для купівлі-продажу, будівництва і здачі в оренду нерухомості.

Теми: МедведчукБолгарія


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