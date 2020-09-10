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Медведчук владеет землей на побережье Болгарии на 20 млн евро – Bihus.Info

Четверг, 10 сентября 2020, 19:52
Медведчук владеет землей на побережье Болгарии на 20 млн евро – Bihus.Info

Пять болгарских компаний семьи украинского олигарха и кума Путина Виктора Медведчука владеют землей на побережье Черного моря в Болгарии.

Источник: Bihus.Info со ссылкой на болгарские реестры

Детали: Участки расположены на побережье Черного моря, в муниципалитетах Несебр, Поморие и Царево. Это популярные курортные регионы в Бургасской области Болгарии. Часть земли имеет назначение под виллы и курортно-рекреационные здания, часть - под сельское хозяйство.

Почти 23 гектара на болгарском побережье компании с орбиты Медведчука скупили в 2007 году.

То есть через два года после того, как он покинул влиятельную должность главы Администрации президента Леонида Кучмы. В то время Медведчук был членом Высшего совета юстиции - важного органа в украинской судебной системе, который влияет на карьеру судей.

 

Участок семьи Медведчука в Царево, с. Лозенец, Болгария

 

Для покупки зарубежной недвижимости в Болгарии основали пять фирм. В их капитал в общем влили около 37 млн ​​лев - это почти 19 млн евро по нынешнему курсу.

Журналисты отмечают, что речь идет о таких болгарских фирмах: Перфект Ленд Пропертиз, Анаптиксис Девелопмент, Ескафеас Констракшнс, Хр. Атанасио Констракшнз и Девелопментс, Политими Джиа Пропертиз. Все они созданы для купли-продажи, строительства и сдачи в аренду недвижимости.

"Украинская правда" в Threads

Темы: МедведчукБолгария
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