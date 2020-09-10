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У ТРЦ Києва сталася стрілянина, одна людина у лікарні

Четвер, 10 вересня 2020, 20:25
У ТРЦ Києва сталася стрілянина, одна людина у лікарні

Правоохоронці Києва встановлюють обставини вогнепального поранення чоловіка в Оболонському районі в одному з торговельно-розважальних центрів.

Джерело: відділ комунікації поліції Києва

Дослівно: "До столичної поліції надійшла інформація про стрілянину в одному з ТРЦ на проспекті Оболонському. За викликом негайно виїхали наряди поліції та слідчо-оперативні групи головного і територіального управлінь. Попередньо встановлено: в приміщенні закладу між потерпілим і кількома невідомими виник конфлікт. Згодом один з учасників дістав пістолет, попередньо травматичної дії, та кілька разів вистрілив у свого опонента.

Деталі: Поліція повідомляє, що 25-річного постраждалого з вогнепальними пораненнями ноги було доставлено до лікарні. Зловмисники з місця події втекли.

Правоохоронці встановлюють свідків та вивчають записи з камер.

Українська правда
Теми: Київполіція
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