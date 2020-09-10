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В ТРЦ Киева произошла стрельба, один человек в больнице

Четверг, 10 сентября 2020, 20:25
В ТРЦ Киева произошла стрельба, один человек в больнице

Правоохранители Киева устанавливают обстоятельства огнестрельного ранения мужчины в торгово-развлекательном центре Оболонского района.

Источник: отдел коммуникации полиции Киева

Дословно: "В столичную полицию поступила информация о стрельбе в одном из ТРЦ на проспекте Оболонском. По вызову немедленно выехали наряды полиции и следственно-оперативные группы главного и территориального управлений. Предварительно установлено: в помещении заведения между потерпевшим и несколькими неизвестными возник конфликт. Впоследствии один из участников достал пистолет, предварительно травматического действия, и несколько раз выстрелил в своего оппонента.

Детали: Полиция сообщает, что 25-летнего пострадавшего с огнестрельными ранениями ноги был доставили в больницу. Злоумышленники с места происшествия скрылись.

Правоохранители устанавливают свидетелей и изучают записи с камер.

Украинская правда
Темы: Киевполиция
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