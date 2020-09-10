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У Польщі підтвердили перший випадок повторного зараження коронавірусом

Четвер, 10 вересня 2020, 20:50

У польському Битомі підтверджений випадок повторного зараження коронавірусом у жінки, яка кількома тижнями раніше видужала від захворювання.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF FM.

Жінка пройшла повторне тестування на SARS-CoV-2 на початку серпня, коли вона звернулася до лікарні для планової операції. Зараз вона вже здорова.

"У випадку людини, яка одужала після отримання двох негативних результатів тестування, інший позитивний результат був отриманий через сім тижнів після обстеження, проведеного при плановій госпіталізації", - повідомила в четвер Ізабела Щука, керівник відділу епідеміології повітової санітарно-епідеміологічної станції в Битомі.

У серпні цього року ЗМІ в декількох країнах повідомили про поодинокі підтверджені  випадки повторного зараження у людей, які раніше вилікувались від COVID-19. Зокрема, такі новини надійшли з Бельгії та Нідерландів.

Вчені все ще вивчають специфіку випадків COVID-19. Навесні цього року Всесвітня організація охорони здоров'я заявила, що в даний час "немає доказів того, що люди, які вилікувалися від COVID-19 і мають антитіла, захищені від зараження вдруге".

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