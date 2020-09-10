В Польше подтвердили первый случай повторного заражения коронавирусом

В польском Бытоме подтвержденный случай повторного заражения коронавирусом у женщины, которая несколькими неделями ранее выздоровела от заболевания.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF FM.

Женщина прошла повторное тестирование на SARS-CoV-2 в начале августа, когда она обратилась в больницу для плановой операции. Сейчас она уже здорова.

"В случае человека, выздоровевшего после получения двух отрицательных результатов тестирования, другой положительный результат был получен через семь недель после обследования, проведенного при плановой госпитализации", - сообщила в четверг Изабелла Щука, руководитель отдела эпидемиологии уездной санитарно-эпидемиологической станции в Бытоме.

В августе этого года СМИ в нескольких странах сообщили о единичных подтвержденных случаях повторного заражения у людей, которые ранее вылечились от COVID-19. В частности, такие новости поступили из Бельгии и Нидерландов.

Ученые все еще изучают специфику случаев COVID-19. Весной этого года Всемирная организация здравоохранения заявила, что в настоящее время "нет доказательств того, что люди, которые вылечились от COVID-19 и имеют антитела, защищены от заражения во второй раз".