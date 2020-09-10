Не дотримуються карантину 64% гуртожитків Києва – Держспоживслужба

У Києві майже 64% гуртожитків не дотримуються карантинного режиму, що робить їх потенційно небезпечними в плані поширення коронавірусної інфекції.

Джерело: Державна служба з питань безпечності харчових продуктів і захисту споживачів

Дослівно: "Тільки за період із 31 серпня до 4 вересня, коли тривало поселення студентів, під час перевірок було встановлено, що 64% гуртожитків не дотримуються карантинного режиму, отже, потенційно небезпечні у плані поширення коронавірусної інфекції".

Деталі: Порушення протиепідемічних заходів виявили у 38% перевірених гуртожитків. Серед порушень: відсутня термометрія працівників, немає запасу деззасобів, працюють без засобів індивідуального захисту, не вирішено питання утилізації ЗІЗ, відсутні елементарні засоби особистої гігієни (серветки, одноразові рушники, мило). Такі результати перевірки 42 студентських гуртожитків столиці на відповідність дотриманню Тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів у гуртожитках у період карантину через поширення коронавірусної хвороби COVID-19".

У Держпродспоживслужбі наголосили, що студентські гуртожитки, за прогнозами епідеміологів, стануть рушіями підвищення захворюваності в столиці, що пов'язане з тим, що тут важко тримати дистанцію, а також оскільки молоді люди найчастіше хворіють на коронавірус без видимих клінічних симптомів.

Фахівці перевірили 13 гуртожитків, з яких у 8 встановлено порушення і складено протоколи.