Не соблюдают карантин 64% общежитий Киева – Госпотребслужба

В Киеве почти 64% общежитий не соблюдают карантинного режима, что делает их потенциально опасными в плане распространения коронавирусной инфекции.

Источник: Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей

Дословно: "Только за период с 31 августа по 4 сентября, когда продолжалось поселения студентов, во время проверок было установлено, что 64% ​​общежитий не соблюдают карантинного режима, следовательно, потенциально опасны для распространения коронавирусной инфекции".

Детали Нарушение противоэпидемических мероприятий обнаружили у 38% проверенных общежитий. Среди нарушений: отсутствует термометрия работников, нет запаса дезсредств, работают без средств индивидуальной защиты, не решен вопрос утилизации СИЗ, отсутствуют элементарные средства личной гигиены (салфетки, одноразовые полотенца, мыло). Таковы результаты проверки 42 студенческих общежитий столицы на соответствие соблюдение Временных рекомендаций по организации противоэпидемических мероприятий в общежитиях в период карантина из-за распространения коронавирусной болезни COVID-19 ".

В Госпотребслужбе отметили, что студенческие общежития, по прогнозам эпидемиологов, станут двигателями повышение заболеваемости в столице, что связано с тем, что здесь трудно держать дистанцию, а также поскольку молодые люди чаще всего болеют коронавирусом без видимых клинических симптомов.

Специалисты проверили 13 общежитий, из которых в 8 выявлены нарушения и составлены протоколы.