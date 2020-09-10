Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Не соблюдают карантин 64% общежитий Киева – Госпотребслужба

Четверг, 10 сентября 2020, 21:19
Не соблюдают карантин 64% общежитий Киева – Госпотребслужба

В Киеве почти 64% общежитий не соблюдают карантинного режима, что делает их потенциально опасными в плане распространения коронавирусной инфекции.

Источник: Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей

Дословно: "Только за период с 31 августа по 4 сентября, когда продолжалось поселения студентов, во время проверок было установлено, что 64% ​​общежитий не соблюдают карантинного режима, следовательно, потенциально опасны для распространения коронавирусной инфекции".

Детали Нарушение противоэпидемических мероприятий обнаружили у 38% проверенных общежитий. Среди нарушений: отсутствует термометрия работников, нет запаса дезсредств, работают без средств индивидуальной защиты, не решен вопрос утилизации СИЗ, отсутствуют элементарные средства личной гигиены (салфетки, одноразовые полотенца, мыло). Таковы результаты проверки 42 студенческих общежитий столицы на соответствие соблюдение Временных рекомендаций по организации противоэпидемических мероприятий в общежитиях в период карантина из-за распространения коронавирусной болезни COVID-19 ".

В Госпотребслужбе отметили, что студенческие общежития, по прогнозам эпидемиологов, станут двигателями повышение заболеваемости в столице, что связано с тем, что здесь трудно держать дистанцию, а также поскольку молодые люди чаще всего болеют коронавирусом без видимых клинических симптомов.

Специалисты проверили 13 общежитий, из которых в 8 выявлены нарушения и составлены протоколы.

Темы: Киевкоронавирусэпидемия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоВ СБУ рассказали о морском дроне "Мамай": самый быстрый объект в Черном море

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Все новости...
Киев
Нацполиция проводит следственные действия на объектах, связанных с "Киевгорстроем"
СМИ показали, как заканчивают готовить трезубец на щит "Батьківщини-матері"
В больнице Киева при невыясненных обстоятельствах умер военный
Последние новости
21:40
тестЕст невежливых детей и кладет угли в чулки: что вы знаете о мифических существах Рождества
21:31
В Одессе прогремели взрывы
21:24
фотоВ СБУ рассказали о морском дроне "Мамай": самый быстрый объект в Черном море
20:55
Древние и современные украинские колядки: о чем у них поют и каково их значение
20:52
В Румынии за день зафиксировали два землетрясения
20:35
В оккупированном Токмаке прогремели три громких взрыва – Федоров
20:24
SpaceX вывел на орбиту два спутника Бундесвера
20:07
Инициативная группа поддержала выдвижение Стрелкова в президенты РФ, но нотариус не приехал – СМИ
19:41
фотоАмериканка с двумя матками родила близнец в разные дни
19:37
фотоРоссияне обстреляли Очеретино и Нью-Йорк в Донецкой области, трое раненых
Все новости...
Реклама: