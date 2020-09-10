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Синоптики обіцяють спеку на вихідні

Четвер, 10 вересня 2020, 22:50

У п'ятницю, 11 вересня, в Україні мінлива хмарність, без опадів. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-13°, вдень 18-23°, у південних, східних областях та на Закарпатті вночі 11-16°, вдень 24-29°; у Карпатах вночі 4-9° тепла, вдень 12-17°.

Джерело: "Укрінформ" з посиланням на Укргідрометцентр

Деталі: 12-13 вересня в Україні малохмарно, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, у Приазов'ї північно-східнй, 7-12 м/с. Температура у південній частині та на Закарпатті вночі 11-16°, вдень 25-30°; на решті території вночі 6-11°, вдень 12 вересня 19-24°, 13 вересня - 22-27°.

14-15 вересня в Україні також без опадів, температура вночі 8-14°, на крайньому півдні 15-19°; вдень 21-27° (на північному сході країни 18-20°), на Закарпатті, 14 вересня і в південних областях місцями до 30°.

Синоптики також попереджають, що 11-13 вересня у південній частині, східних, центральних, більшості районів північних, Рівненської та Тернопільської областей утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

У столичному регіоні 11 вересня мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура у Києві вночі 11-13°, вдень 20-22°; по області вночі 8-13°, вдень 18-23°.

12-13 вересня у Києві малохмарно, без опадів, вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 6-11°, вдень 12 вересня 19-24°, 13 вересня 22-27°.

14-15 вересня у столиці без опадів, температура вночі 9-14°, вдень 21-26°.

У гідрометцентрі також попередили, що 11-13 вересня у східних, південних та південно-західних районах Київської області утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Теми: погода


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