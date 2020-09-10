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Синоптики обещают жару на выходные

Четверг, 10 сентября 2020, 22:50
Синоптики обещают жару на выходные

В пятницу, 11 сентября, в Украине переменная облачность, без осадков. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 8-13°, днем ​​18-23°, в южных, восточных областях и на Закарпатье ночью 11-16°, днем ​​24-29°; в Карпатах ночью 4-9° тепла, днем ​​12-17°.

Источник: "Укринформ" со ссылкой на Укргидрометцентр

Детали: 12-13 сентября в Украине облачно, без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с, в Приазовье северо-восточный, 7-12 м/с. Температура в южной части и на Закарпатье ночью 11-16°, днем ​​25-30°; на остальной территории ночью 6-11°, днем ​​12 сентября 19-24°, 13 сентября 22-27°.

14-15 сентября в Украине также без осадков, температура ночью 8-14°, на крайнем юге 15-19°; днем 21-27° (на северо-востоке страны 18-20°), на Закарпатье, 14 сентября и в южных областях местами до 30°.

Синоптики также предупреждают, что 11-13 сентября в южной части, восточных, центральных, большинстве районов северных, Ровенской и Тернопольской областей сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.

В столичном регионе 11 сентября переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с . Температура в Киеве ночью 11-13°, днем ​​20-22°; по области ночью 8-13°, днем ​​18-23°.

12-13 сентября в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 6-11°, днем ​​12 сентября 19-24°, 13 сентября 22-27°.

14-15 сентября в столице без осадков, температура ночью 9-14°, днем ​​21-26°.

В гидрометцентре также предупредили, что 11-13 сентября в восточных, южных и юго-западных районах Киевской области сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.

"Украинская правда" в Threads

Темы: погода
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