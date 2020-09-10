Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Синоптики обещают жару на выходные

Четверг, 10 сентября 2020, 22:50

В пятницу, 11 сентября, в Украине переменная облачность, без осадков. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 8-13°, днем ​​18-23°, в южных, восточных областях и на Закарпатье ночью 11-16°, днем ​​24-29°; в Карпатах ночью 4-9° тепла, днем ​​12-17°.

Источник: "Укринформ" со ссылкой на Укргидрометцентр

Детали: 12-13 сентября в Украине облачно, без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с, в Приазовье северо-восточный, 7-12 м/с. Температура в южной части и на Закарпатье ночью 11-16°, днем ​​25-30°; на остальной территории ночью 6-11°, днем ​​12 сентября 19-24°, 13 сентября 22-27°.

14-15 сентября в Украине также без осадков, температура ночью 8-14°, на крайнем юге 15-19°; днем 21-27° (на северо-востоке страны 18-20°), на Закарпатье, 14 сентября и в южных областях местами до 30°.

Синоптики также предупреждают, что 11-13 сентября в южной части, восточных, центральных, большинстве районов северных, Ровенской и Тернопольской областей сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.

В столичном регионе 11 сентября переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с . Температура в Киеве ночью 11-13°, днем ​​20-22°; по области ночью 8-13°, днем ​​18-23°.

12-13 сентября в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 6-11°, днем ​​12 сентября 19-24°, 13 сентября 22-27°.

14-15 сентября в столице без осадков, температура ночью 9-14°, днем ​​21-26°.

В гидрометцентре также предупредили, что 11-13 сентября в восточных, южных и юго-западных районах Киевской области сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Темы: погода


powered by lun.ua
Главное сегодня

фото, видеоИнспекция в районе срыва "тишины": активисты протестовали под ОП и в Конча-Заспе

инфографикаДеркач в ответ на санкции США обещает показать "шокирующие факты разоблачения"

Новости 10 сентября: инспекция в районе срыва "тишины", хасиды в Умани

Медведчук владеет землей на побережье Болгарии на 20 млн евро – Bihus.Info

карта, инфографикаВ Украине обновили эпидемические зоны: Киев уже в оранжевой

Срыв перемирия: боевики открыли огонь по украинским позициям

Все новости...
погода
В Украине будет прохладно, но сухо
В Украину идет похолодание
Синоптики рассказали, какую погоду ожидать в ближайшие дни
Последние новости
01:49
Три района Буковины перешли в "оранжевую" зону COVID-ограничений
01:02
Microsoft заявила о кибератаках с РФ, Китая и Ирана на выборы в США
00:24
Литовский парламент признал Тихановскую законным президентом
23:55
Путин извинялся перед президентом Сербии за "шутку" своего дипломата
23:16
фото, видеоИнспекция в районе срыва "тишины": активисты протестовали под ОП и в Конча-Заспе
22:50
Синоптики обещают жару на выходные
22:18
инфографикаДеркач в ответ на санкции США обещает показать "шокирующие факты разоблачения"
21:55
На карантин закрыли школу, детсад и амбулаторию на Полтавщине
21:32
Новости 10 сентября: инспекция в районе срыва "тишины", хасиды в Умани
21:19
Не соблюдают карантин 64% общежитий Киева – Госпотребслужба
Все новости...