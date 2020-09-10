Путін просив вибачення у президента Сербії за "жарт" свого дипломата

Президент Росії Володимир Путін і глава російського МЗС Сергій Лавров просили вибачення перед президентом Сербії Олександром Вучичем за пост офіційного представника диппредставництва Марії Захарової.

Джерело: Вучич в ефірі національного телебачення, якого цитує "РІА Новини"

Пряма мова Вучича: "Президент Путін переді мною ніколи ні за що не просив вибачення, і Сергій Лавров теж. А через [пост Захарової] зробили це обоє. Притому, що я навіть не нагадував і, як вихована людина, ніколи б не цього не згадав. Вважаю, що у нас хороші відносини і це для мене прохідний та неважливий інцидент".

Деталі: Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков підтвердив, що той вибачився перед Вучичем за "необачний пост" Захарової.

Що було раніше: 5 вересня в соціальних мережах Сербії поширилася фотографія, на якій Вучич сидить на стільці на відстані близько півтора метра від столу президента США Дональда Трампа на прийомі в Овальному кабінеті.

Захарова написала пост в Facebook, в якому додала до фотографії Вучича в Вашингтоні кадр з фільму "Основний інстинкт" з відомою сценою "нога на ногу" і додала, що, на її думку, сербський лідер сидів "як на допиті".

Пізніше вона виправила повідомлення, заявивши, що усі нібито її неправильно зрозуміли.