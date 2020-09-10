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Путин извинялся перед президентом Сербии за "шутку" своего дипломата

Четверг, 10 сентября 2020, 23:55

Президент России Владимир Путин и глава российского МИД Сергей Лавров извинились перед президентом Сербии Александром Вучичем за пост официального представителя диппредставительства Марии Захаровой.

Источник: Вучич в эфире национального телевидения, которого цитирует "РИА Новости"

Прямая речь Вучича: "Президент Путин передо мной никогда ни за что не извинялся, и Сергей Лавров тоже. А из-за [поста Захаровой] сделали это оба. Притом, что я даже не напоминал и, как воспитанный человек, никогда бы не этого не упомянул. Считаю, что у нас хорошие отношения и это для меня проходной и неважный инцидент".

Детали: Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков подтвердил, что тот извинился перед Вучичем за "неосмотрительный пост" Захаровой.

Что было раньше: 5 сентября в социальных сетях Сербии распространилась фотография, на которой Вучич сидит на стуле на расстоянии около полутора метров от стола президента США Дональда Трампа на приеме в Овальном кабинете.

Захарова написала пост в Facebook, в котором приложила к фотографии Вучича в Вашингтоне скриншот из фильма "Основной инстинкт" с известной сценой "нога на ногу" и добавила, что, по ее мнению, сербский лидер сидел "как на допросе".

Позже она исправила сообщение, заявив, что все, якобы, ее сообщение неверно истолковали.

 

Темы: СербияРосcияПутинЛавровМИД


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