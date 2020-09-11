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Microsoft заявила про кібератаки із РФ, Китаю та Ірану на вибори в США

П'ятниця, 11 вересня 2020, 01:02
Microsoft заявила про кібератаки із РФ, Китаю та Ірану на вибори в США

Корпорація Microsoft повідомила про спроби російських, китайських та іранських хакерів втрутитись у президентські вибори в США. Компанія змогла завадити таким намаганням. 

Джерело: заява Microsoft

Деталі: Ціллю хакерів були штаби обох кандидатів: Джо Байдена та Дональда Трампа. Також атакам піддавались пов’язані із ними особи. 

Компанія розповіла про три групи, які намагались втрутитись у вибори. 

Перша, "Стронцій", діє в Росії. Її співробітники атакували більше 200 організацій, включно із штабами кандидатів, партій та політтехнологів. У Microsoft згадали, що у звіті Роберта Мюллера (спеціального прокурора США – УП) вказану групу назвали відповідальною за кібератаки на вибори у 2016 році. Зазначається, що за 4 роки хакери додали нові інструменти та нові методи втручання. 

У корпорації додали, що повідомляли об’єктів хакерів про спроби втрутитись у їх роботу. 

Друга група, "Цирконій", діє із Китаю. На її рахунку вже декілька тисяч кібератак лише з березня по вересень цього року. Близько 150 із яких мали деяких успіх. Як і "Стронцій", група втручається у роботу людей, що пов’язані із президентською кампанією та кандидатами. 

"Фосфор", третя група, розташована в Ірані. За її роботою у корпорації слідкують вже декілька років. Останнім часом хакери "Фосфору" намагались отримати доступ до особистих чи робочих рахунків осіб, які прямо чи опосередковано, пов’язані із виборами президента. 

Нагадаємо: 

  • Корпорація Microsoft нещодавно повідомила одній з основних консультаційних фірм кандидата в президенти США від Демократичної партії Джо Байдена про те, що вона стала мішенню, ймовірно, російських хакерів, які підтримуються державою.

Українська правда

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Теми: хакеривибориСША
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