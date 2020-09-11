Microsoft заявила о кибератаках с РФ, Китая и Ирана на выборы в США

Корпорация Microsoft сообщила о попытках российских, китайских и иранских хакеров вмешаться в президентские выборы в США. Компания смогла помешать этим попыткам.

Источник: заявление Microsoft

Детали: Целью хакеров были штабы обоих кандидатов: Джо Байдена и Дональда Трампа. Также атакам подвергались связанные с ними лица.

Компания рассказала о трех группах, которые пытались вмешаться в выборы.

Первая, "Стронций", действует в России. Ее сотрудники атаковали более 200 организаций, включая штабы кандидатов, партии и политтехнологов. В Microsoft вспомнили, что в отчете Роберта Мюллера (специального прокурора США – УП) указанную группу назвали ответственной за кибератаки на выборы в 2016 году. Отмечается, что за 4 года хакеры добавили новые инструменты и новые методы вмешательства.

В корпорации обратили внимание на то, что сообщали объектам хакеров о попытках вмешаться в их работу.

Вторая группа, "Цирконий", действует из Китая. На ее счету уже несколько тысяч кибератак только с марта по сентябрь этого года. Около 150 из которых имели некоторых успех. Как и "Стронций", группа вмешивается в работу людей, связанных с президентской кампанией и кандидатами.

"Фосфор", третья группа, расположенная в Иране. За ее работой в корпорации следят уже несколько лет. В последнее время хакеры "Фосфора" пытались получить доступ к личным или рабочим счетам лиц, которые прямо или косвенно, связаны с выборами президента.

Напомним: