Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Microsoft заявила о кибератаках с РФ, Китая и Ирана на выборы в США

Пятница, 11 сентября 2020, 01:02
Microsoft заявила о кибератаках с РФ, Китая и Ирана на выборы в США

Корпорация Microsoft сообщила о попытках российских, китайских и иранских хакеров вмешаться в президентские выборы в США. Компания смогла помешать этим попыткам.

Источник: заявление Microsoft

Детали: Целью хакеров были штабы обоих кандидатов: Джо Байдена и Дональда Трампа. Также атакам подвергались связанные с ними лица.

Компания рассказала о трех группах, которые пытались вмешаться в выборы.

Первая, "Стронций", действует в России. Ее сотрудники атаковали более 200 организаций, включая штабы кандидатов, партии и политтехнологов. В Microsoft вспомнили, что в отчете Роберта Мюллера (специального прокурора США – УП) указанную группу назвали ответственной за кибератаки на выборы в 2016 году. Отмечается, что за 4 года хакеры добавили новые инструменты и новые методы вмешательства.

В корпорации обратили внимание на то, что сообщали объектам хакеров о попытках вмешаться в их работу.

Вторая группа, "Цирконий", действует из Китая. На ее счету уже несколько тысяч кибератак только с марта по сентябрь этого года. Около 150 из которых имели некоторых успех. Как и "Стронций", группа вмешивается в работу людей, связанных с президентской кампанией и кандидатами.

"Фосфор", третья группа, расположенная в Иране. За ее работой в корпорации следят уже несколько лет. В последнее время хакеры "Фосфора" пытались получить доступ к личным или рабочим счетам лиц, которые прямо или косвенно, связаны с выборами президента.

Напомним:

  • Корпорация Microsoft недавно сообщила одной из основных консультационных фирм кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена о том, что она стала мишенью, вероятно, российских хакеров, поддерживаемых государством.

Украинская правда
Темы: хакерывиборыСША
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоВ СБУ рассказали о морском дроне "Мамай": самый быстрый объект в Черном море

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Все новости...
хакеры
Хакеры из России "слили" конфиденциальные данные о подготовке саммита НАТО
Китайцы хакнули электронную почту госорганов в Европе - Microsoft
"Сдохнете, оккупанты голимые": украинские хакеры взломали онлайн-конференцию "РЖД"
Последние новости
21:40
тестЕст невежливых детей и кладет угли в чулки: что вы знаете о мифических существах Рождества
21:31
В Одессе прогремели взрывы
21:24
фотоВ СБУ рассказали о морском дроне "Мамай": самый быстрый объект в Черном море
20:55
Древние и современные украинские колядки: о чем у них поют и каково их значение
20:52
В Румынии за день зафиксировали два землетрясения
20:35
В оккупированном Токмаке прогремели три громких взрыва – Федоров
20:24
SpaceX вывел на орбиту два спутника Бундесвера
20:07
Инициативная группа поддержала выдвижение Стрелкова в президенты РФ, но нотариус не приехал – СМИ
19:41
фотоАмериканка с двумя матками родила близнец в разные дни
19:37
фотоРоссияне обстреляли Очеретино и Нью-Йорк в Донецкой области, трое раненых
Все новости...
Реклама: