Саміт глав центральноєвропейських держав буде зосереджений на Білорусі – ЗМІ

Польські офіційні особи повідомили агентству Reuters, що запланований на 11 вересня саміт Вишеградської групи буде в основному зосереджений на подіях в Білорусі.

Джерело: Reuters

Деталі: саміт Вишеградської групи буде в основному зосереджений на Білорусі "з метою узгодження спільної позиції, консолідації тиску на Європейський Союз, щоб він зробив більше для народу Білорусі".

Водночас прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш не підтримав пропозицію Польщі запросити лідера білоруської опозиції Світлану Тихоновську на саміт глав центральноєвропейських держав, заявивши, що такий крок був би "поспішним".

Пряма мова: "Я не хочу робити поспішних кроків, які не відповідатимуть загальноєвропейській позиції, стануть основою для білоруської пропаганди і, врешті-решт, будуть контрпродуктивними".

Деталі: Бабіш раніше неодноразово закликав владу Білорусі провести нові, чесні вибори, а також заявляв, що протести в РБ потребують підтримки.

Довідка: Зараз у Вишеградській групі головує Польща. До об'єднання також входить Угорщина, Словаччина та Чехія.

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