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Саміт глав центральноєвропейських держав буде зосереджений на Білорусі – ЗМІ

П'ятниця, 11 вересня 2020, 03:00

Польські офіційні особи повідомили агентству Reuters, що запланований на 11 вересня саміт Вишеградської групи буде в основному зосереджений на подіях в Білорусі.

Джерело: Reuters

Деталі: саміт Вишеградської групи буде в основному зосереджений на Білорусі "з метою узгодження спільної позиції, консолідації тиску на Європейський Союз, щоб він зробив більше для народу Білорусі".

Водночас прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш не підтримав пропозицію Польщі запросити лідера білоруської опозиції Світлану Тихоновську на саміт глав центральноєвропейських держав, заявивши, що такий крок був би "поспішним".

Пряма мова: "Я не хочу робити поспішних кроків, які не відповідатимуть загальноєвропейській позиції, стануть основою для білоруської пропаганди і, врешті-решт, будуть контрпродуктивними".

Деталі: Бабіш раніше неодноразово закликав владу Білорусі провести нові, чесні вибори, а також заявляв, що протести в РБ потребують підтримки.

Довідка: Зараз у Вишеградській групі головує Польща. До об'єднання також входить Угорщина, Словаччина та Чехія.

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Передісторія:

  • 9 серпня після виборів президента Білорусі у країні розпочалися протести. Незгодні із "перемогою" Олександра Лукашенка вийшли на протести та почали страйкувати. 
  • Щоб розганяти мітинги ОМОН застосував силу, повідомлялось також про жорстокі побиття та зниклих безвісти людей. Міліція використовувала гумові кулі, водомети та сльозогінний газ. 
  • Європейський Союз та інші держави вже оголосили, що не визнають результати виборів президента, згідно з якими Лукашенко набрав 80%, а його опонентка Світлана Тихановська – 10%. 
  • Опозиція сформувала Координаційну раду і вимагає перевиборів.

Теми: БілорусьТихановськаЛукашенкоЧехіяПольща


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