Польские официальные лица сообщили агентству Reuters, что запланированный на 11 сентября саммит Вышеградской группы будет в основном сосредоточен на актуальных вопросах Беларуси.

Источник: Reuters

Детали: саммит Вышеградской группы будет в основном сосредоточен на Беларуси "с целью согласования общей позиции, оказывая давление на Европейский Союз, чтобы он сделал больше для народа Беларуси".

Однако премьер-министр Чехии Андрей Бабиш не поддержал предложение Польши пригласить лидера белорусской оппозиции Светлану Тихоновскую на саммит глав центральноевропейских государств, заявив, что такой шаг был бы "поспешным".

Прямая речь: "Я не хочу делать поспешных шагов, которые не будут соответствовать общеевропейской позиции, послужат основой для белорусской пропаганды и, в конце концов, будут контрпродуктивными".

Детали: Бабиш ранее неоднократно призывал власти Беларуси провести новые, честные выборы, а также заявлял, что протесты в РБ нуждаются в поддержке.

Справка: Сейчас в Вышеградской группе председательствует Польша. В группу также входит Венгрия, Словакия и Чехия.

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