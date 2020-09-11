Саммит глав центральноевропейских государств будет сосредоточен на Беларуси
Польские официальные лица сообщили агентству Reuters, что запланированный на 11 сентября саммит Вышеградской группы будет в основном сосредоточен на актуальных вопросах Беларуси.
Источник: Reuters
Детали: саммит Вышеградской группы будет в основном сосредоточен на Беларуси "с целью согласования общей позиции, оказывая давление на Европейский Союз, чтобы он сделал больше для народа Беларуси".
Однако премьер-министр Чехии Андрей Бабиш не поддержал предложение Польши пригласить лидера белорусской оппозиции Светлану Тихоновскую на саммит глав центральноевропейских государств, заявив, что такой шаг был бы "поспешным".
Прямая речь: "Я не хочу делать поспешных шагов, которые не будут соответствовать общеевропейской позиции, послужат основой для белорусской пропаганды и, в конце концов, будут контрпродуктивными".
Детали: Бабиш ранее неоднократно призывал власти Беларуси провести новые, честные выборы, а также заявлял, что протесты в РБ нуждаются в поддержке.
Справка: Сейчас в Вышеградской группе председательствует Польша. В группу также входит Венгрия, Словакия и Чехия.
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Предыстория:
- 9 августа после выборов президента Беларуси в стране начались протесты. Несогласные с "победой" Александра Лукашенко вышли на протесты и начали бастовать.
- Чтобы разгонять митинги ОМОН применил силу, сообщалось также о жестоких избиениях и пропавших без вести людях. Милиция использовала резиновые пули, водометы и слезоточивый газ.
- Европейский Союз и другие государства уже объявили, что не признают результаты выборов президента, согласно которым Лукашенко набрал 80%, а его оппонентка Светлана Тихановская – 10%.
- Оппозиция сформировала Координационный совет и требует перевыборов.