Від початку протестів у Білорусі польські консульства видали білорусам 230 гуманітарних віз
В рамках польської програми "Солідарні з Білоруссю" від початку протестів у Білорусі консульські установи Польщі надали білорусам 230 гуманітарних віз.
Джерело: віцеміністр закордонних справ Польщі Пйотр Вавжик, повідомляє Польське радіо
Деталі: Дипломат зазначив, що польські консульства видали 234 так звані гуманітарні візи для білорусів у рамках програми, яку в серпні ініціював уряд Польщі після початку протестів у Білорусі.
За словами Вавжика, на програму "Солідарні з Білоруссю", що передбачає допомогу репресованим громадянам, а також незалежним ЗМІ, польський уряд виділив 50 млн злотих.
Знати більше: "Від визнання до санкцій: як поділився світ у ставленні до "перемоги" Лукашенка"
Жыве Беларусь: перша в світі Telegram-революція
"Лукашенко спалив усі мости на Захід. Навіть підпалив міст до Росії – і зараз його швидко ремонтує"
Передісторія:
- 9 серпня після виборів президента Білорусі у країні розпочалися протести. Незгодні із "перемогою" Олександра Лукашенка вийшли на протести та почали страйкувати.
- Щоб розганяти мітинги ОМОН застосував силу, повідомлялось також про жорстокі побиття та зниклих безвісти людей. Міліція використовувала гумові кулі, водомети та сльозогінний газ.
- Європейський Союз та інші держави вже оголосили, що не визнають результати виборів президента, згідно з якими Лукашенко набрав 80%, а його опонентка Світлана Тихановська – 10%.
- Опозиція сформувала Координаційну раду і вимагає перевиборів.