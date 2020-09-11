Від початку протестів у Білорусі польські консульства видали білорусам 230 гуманітарних віз

В рамках польської програми "Солідарні з Білоруссю" від початку протестів у Білорусі консульські установи Польщі надали білорусам 230 гуманітарних віз.

Джерело: віцеміністр закордонних справ Польщі Пйотр Вавжик, повідомляє Польське радіо

Деталі: Дипломат зазначив, що польські консульства видали 234 так звані гуманітарні візи для білорусів у рамках програми, яку в серпні ініціював уряд Польщі після початку протестів у Білорусі.

За словами Вавжика, на програму "Солідарні з Білоруссю", що передбачає допомогу репресованим громадянам, а також незалежним ЗМІ, польський уряд виділив 50 млн злотих.

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