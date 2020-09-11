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Від початку протестів у Білорусі польські консульства видали білорусам 230 гуманітарних віз

П'ятниця, 11 вересня 2020, 04:19
Від початку протестів у Білорусі польські консульства видали білорусам 230 гуманітарних віз

В рамках польської програми "Солідарні з Білоруссю" від початку протестів у Білорусі консульські установи Польщі надали білорусам 230 гуманітарних віз.

Джерело: віцеміністр закордонних справ Польщі Пйотр Вавжик, повідомляє Польське радіо

Деталі: Дипломат зазначив, що польські консульства видали 234 так звані гуманітарні візи для білорусів у рамках програми, яку в серпні ініціював уряд Польщі після початку протестів у Білорусі.

За словами Вавжика, на програму "Солідарні з Білоруссю", що передбачає допомогу репресованим громадянам, а також незалежним ЗМІ, польський уряд виділив 50 млн злотих.

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Передісторія:

  • 9 серпня після виборів президента Білорусі у країні розпочалися протести. Незгодні із "перемогою" Олександра Лукашенка вийшли на протести та почали страйкувати. 
  • Щоб розганяти мітинги ОМОН застосував силу, повідомлялось також про жорстокі побиття та зниклих безвісти людей. Міліція використовувала гумові кулі, водомети та сльозогінний газ. 
  • Європейський Союз та інші держави вже оголосили, що не визнають результати виборів президента, згідно з якими Лукашенко набрав 80%, а його опонентка Світлана Тихановська – 10%. 
  • Опозиція сформувала Координаційну раду і вимагає перевиборів.

Теми: ПольщаБілорусь
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