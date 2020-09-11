Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

С начала протестов в Беларуси польские консульства выдали белорусам более 230 гуманитарных виз

Пятница, 11 сентября 2020, 04:19

В рамках польской программы "Солидарные с Беларусью" с начала протестов в Беларуси консульские учреждения Польши предоставили белорусам 230 гуманитарных виз.

Источник: вицеминистр иностранных дел Польши Петр Вавжиком, сообщает Польское радио

Детали: Дипломат отметил, что польские консульства выдали 234 так называемые гуманитарные визы для белорусов в рамках программы, которую в августе инициировало правительство Польши после начала протестов в Беларуси.

По словам Вавжиком, на программу "Солидарные с Беларусью", предусматривающий помощь репрессированным гражданам, а также независимым СМИ, польское правительство выделило 50 млн злотых.

Знать больше: "От признания до санкций: как поделился мир по отношению к "победе" Лукашенко"

Жыве Беларусь: первая в мире Telegram-революция 

"Лукашенко сжег все мосты на Запад. Даже поджег мост к России – и сейчас его срочно ремонтирует"

Предыстория:

  • 9 августа после выборов президента Беларуси в стране начались протесты. Несогласные с "победой" Александра Лукашенко вышли на протесты и начали бастовать.
  • Чтобы разгонять митинги ОМОН применил силу, сообщалось также о жестоких избиениях и пропавших без вести людях. Милиция использовала резиновые пули, водометы и слезоточивый газ.
  • Европейский Союз и другие государства уже объявили, что не признают результаты выборов президента, согласно которым Лукашенко набрал 80%, а его оппонентка Светлана Тихановская – 10%.
  • Оппозиция сформировала Координационный совет и требует перевыборов.

Темы: ПольшаБеларусь


powered by lun.ua
Главное сегодня

фото, видеоИнспекция в районе срыва "тишины": активисты протестовали под ОП и в Конча-Заспе

инфографикаДеркач в ответ на санкции США обещает показать "шокирующие факты разоблачения"

Новости 10 сентября: инспекция в районе срыва "тишины", хасиды в Умани

Медведчук владеет землей на побережье Болгарии на 20 млн евро – Bihus.Info

карта, инфографикаВ Украине обновили эпидемические зоны: Киев уже в оранжевой

Срыв перемирия: боевики открыли огонь по украинским позициям

Все новости...
Польша
Саммит глав центральноевропейских государств будет сосредоточен на Беларуси – СМИ
Польша выдала белорусам 234 визы в рамках программы солидарности
Новоизбранный президент Польши в октябре планирует приехать в Киев
Последние новости
06:33
Twitter будет удалять ложную информацию, направленную на подрыв доверия к выборам
05:01
За сутки в мире вновь обнаружили более 300 000 заражений COVID-19
04:19
С начала протестов в Беларуси польские консульства выдали белорусам 230 гуманитарных виз
03:00
Саммит глав центральноевропейских государств будет сосредоточен на Беларуси – СМИ
01:49
Три района Буковины перешли в "оранжевую" зону COVID-ограничений
01:02
Microsoft заявила о кибератаках с РФ, Китая и Ирана на выборы в США
00:24
Литовский парламент признал Тихановскую законным президентом
23:55
Путин извинялся перед президентом Сербии за "шутку" своего дипломата
23:16
фото, видеоИнспекция в районе срыва "тишины": активисты протестовали под ОП и в Конча-Заспе
22:50
Синоптики обещают жару на выходные
Все новости...