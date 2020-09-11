С начала протестов в Беларуси польские консульства выдали белорусам более 230 гуманитарных виз
В рамках польской программы "Солидарные с Беларусью" с начала протестов в Беларуси консульские учреждения Польши предоставили белорусам 230 гуманитарных виз.
Источник: вицеминистр иностранных дел Польши Петр Вавжиком, сообщает Польское радио
Детали: Дипломат отметил, что польские консульства выдали 234 так называемые гуманитарные визы для белорусов в рамках программы, которую в августе инициировало правительство Польши после начала протестов в Беларуси.
По словам Вавжиком, на программу "Солидарные с Беларусью", предусматривающий помощь репрессированным гражданам, а также независимым СМИ, польское правительство выделило 50 млн злотых.
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Предыстория:
- 9 августа после выборов президента Беларуси в стране начались протесты. Несогласные с "победой" Александра Лукашенко вышли на протесты и начали бастовать.
- Чтобы разгонять митинги ОМОН применил силу, сообщалось также о жестоких избиениях и пропавших без вести людях. Милиция использовала резиновые пули, водометы и слезоточивый газ.
- Европейский Союз и другие государства уже объявили, что не признают результаты выборов президента, согласно которым Лукашенко набрал 80%, а его оппонентка Светлана Тихановская – 10%.
- Оппозиция сформировала Координационный совет и требует перевыборов.