Під Києвом трапилася смертельна ДТП: 5 загиблих, 20 травмованих

В ніч з 10 на 11 вересня на автодорозі Київ – Харків – Довжанський сталася автопригода за участю 4 транспортних засобів, внаслідок ДТП 5 осіб загинуло та 20 отримали травми.

Джерело: пресслужба патрульної поліції Київщини, ДСНС

Дослівно: "За попередніми даними, водій DAF FT95 рухався в бік столиці, здійснив зіткнення з Mercedec-Benz 1320, після чого скоїв виїзд на смугу зустрічного руху та допустив зіткнення ще із двома транспортними засобами, а саме Mercedes-Benz Sprinter та ВАЗ".

Деталі: ДТП трапилася на початку 4-ї на 47 км автодороги М–03. Зіткнулися дві вантажівки, мікроавтобус та легковик.

Внаслідок автопригоди п'ятеро осіб загинули, 14 осіб, які отримали травми, довелося шпиталізувати до лікарні.

Наразі на місці працюють медики, рятувальники та слідчо-оперативна група поліції.

Обставини автопригоди з’ясовують слідчі.

Водночас у ДСНС повідомляють, що 11 вересня о 03 год. 10 хв. поблизу с. Іванків Бориспільського району внаслідок зіткнення вантажного автомобіля, мікроавтобусу та легкового автомобіля загинуло 4 особи та 12 постраждалих госпіталізовали до лікарні.

Відзначається, що для деблокування від ДСНС залучалося 8 чоловік особового складу та 2 одиниці техніки.