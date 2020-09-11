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Под Киевом произошло смертельное ДТП: 5 погибших, 20 травмированных

Пятница, 11 сентября 2020, 08:23

В ночь с 10 на 11 сентября на автодороге Киев - Харьков - Довжанский произошла авария с участием 4 транспортных средств, в результате ДТП 5 человек погибли и 20 получили травмы.

Источник: пресс-служба патрульной полиции Киевщины, ГСЧС

Дословно: "По предварительным данным, водитель DAF FT95 двигался в сторону столицы и совершил столкновение с Mercedec-Benz 1320, после чего совершил выезд на полосу встречного движения и допустил столкновение еще с двумя транспортными средствами, а именно Mercedes-Benz Sprinter и ВАЗ".

Детали: ДТП произошло в начале 4-го на 47 км автодороги М-03. Столкнулись два грузовика, микроавтобус и легковушка.

Вследствие ДТП пять человек погибли, четырнадцать получили травмы и были госпитализированы в больницу.

 

Сейчас на месте работают медики, спасатели и следственно-оперативная группа полиции.

Обстоятельства ДТП выясняют следователи.

В то же время в ГСЧС что 11 сентября в 03 ч.10 мин. вблизи с.Иванков Бориспольского района в результате столкновения грузового автомобиля, микроавтобуса и легкового автомобиля погибли 4 человека и 12 пострадавших госпитализированы в больницу.

Отмечается, что для деблокирования от ГСЧС привлекалось 8 человек личного состава и 2 единицы техники.

 
 

Украинская правда
Темы: ДТПКиевская область


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